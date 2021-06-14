Die Welt: Германия выделяет мало средств на сухопутные войска, не выполняя требования НАТО

Лишь 13% военного бюджета ФРГ выделяется на сухопутную армию, пишет Die Welt, ссылаясь на статистику немецкого минобороны. Как отмечает издание, из-за этого страна недовыполняет обязательства перед НАТО, оттягивая сроки предоставления дополнительных сил и снижая их численность.

Правительство Германии не уделяет достаточного финансового внимания своим сухопутным войскам, пишет Die Welt, ссылаясь на данные минобороны ФРГ. Как отмечает издание, согласно данным ведомства, в период с 2018 по 2020 год бундестаг одобрил военного финансирования на сумму примерно €26 млрд. При этом доля сухопутных войск в этой сумме составила лишь 13%, при том, что в сухопутной армии служит 63 тыс. военных (общая численность бундесвера составляет 184 тыс. военнослужащих).

Недостаточное внимание, уделяемое сухопутной армии, отражается и на обязательствах ФРГ перед НАТО, отмечает Die Welt. Бундесвер должен предоставить альянсу дополнительные силы, однако вместо запланированных изначально двух тяжёлых и одного лёгкого подразделения, планируется выделить лишь одно соединение, снабжённое поддержкой танков «Леопард 2» и БМП «Пума».

Однако даже этот план может быть не выполнен из-за нехватки оборудования, пишет издание. К примеру, в тяжёлой дивизии должно быть 266 БМП, но в бюджете профинансировано только 194.

Как сообщает Die Welt, Германия пообещала к 2027 году предоставить в распоряжение НАТО три бригады спецназа, а к 2032 году довести их число до девяти. Теперь сроки выполнения стоят под вопросом, отмечает издание.