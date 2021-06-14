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Die Welt: Германия выделяет мало средств на сухопутные войска, не выполняя требования НАТО

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Лишь 13% военного бюджета ФРГ выделяется на сухопутную армию, пишет Die Welt, ссылаясь на статистику немецкого минобороны. Как отмечает издание, из-за этого страна недовыполняет обязательства перед НАТО, оттягивая сроки предоставления дополнительных сил и снижая их численность.
Die Welt: Германия выделяет мало средств на сухопутные войска, не выполняя требования НАТО
Reuters

Правительство Германии не уделяет достаточного финансового внимания своим сухопутным войскам, пишет Die Welt, ссылаясь на данные минобороны ФРГ. Как отмечает издание, согласно данным ведомства, в период с 2018 по 2020 год бундестаг одобрил военного финансирования на сумму примерно €26 млрд. При этом доля сухопутных войск в этой сумме составила лишь 13%, при том, что в сухопутной армии служит 63 тыс. военных (общая численность бундесвера составляет 184 тыс. военнослужащих).

Недостаточное внимание, уделяемое сухопутной армии, отражается и на обязательствах ФРГ перед НАТО, отмечает Die Welt. Бундесвер должен предоставить альянсу дополнительные силы, однако вместо запланированных изначально двух тяжёлых и одного лёгкого подразделения, планируется выделить лишь одно соединение, снабжённое поддержкой танков «Леопард 2» и БМП «Пума».
 
Однако даже этот план может быть не выполнен из-за нехватки оборудования, пишет издание. К примеру, в тяжёлой дивизии должно быть 266 БМП, но в бюджете профинансировано только 194.
Как сообщает Die Welt, Германия пообещала к 2027 году предоставить в распоряжение НАТО три бригады спецназа, а к 2032 году довести их число до девяти. Теперь сроки выполнения стоят под вопросом, отмечает издание. 
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