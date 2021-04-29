Bild: спецназу бундесвера грозит нехватка шлемов

Силы специального назначения бундесвера рискуют столкнуться с дефицитом боевых шлемов, сообщает немецкий таблоид Bild. Из-за низкого качества 5 тыс. шлемов, которые предполагалось приобрести для начала, бундесвер думает отказаться принимать заказанный товар. Это может привести к нехватке оснащения в элитных подразделениях немецкой армии.

Бундесвер столкнулся с возможным дефицитом шлемов для военнослужащих, пишет немецкий таблоид Bild.

По данным издания, с ноября силам специального назначения в немецкой армии понадобятся новые боевые шлемы. Как выяснили журналисты Bild, со шлемами новой модели, которые планировалось поставить на оснащение бундесвера, для начала, в количестве 5 тыс. штук, обнаружились проблемы.

Согласно внутренним документам бундесвера, которые попали к журналистам издания, ответственный руководитель проекта требует доработать и улучшить шлемы, которыми предполагалось обеспечить военнослужащих.

Из-за сомнений в качестве шлемов руководитель, отвечающий за приобретение экипировки, уже запросил у производителя различные сертификаты — например, на прочность креплений и подбородных ремешков.

По внутренней информации бундесвера, уже рассматривается вариант отказаться от приёмки заказанного товара на основании его низкого качества или отослать шлемы обратно после получения.

Однако в этом случае бундесверу грозит «пробел в оснащении специальных подразделений» армии, предостерегают специалисты. Между тем, заказ на оснащение военнослужащих новыми боевыми шлемами был сделан ещё в 2016 году, подчёркивает немецкий таблоид Bild.