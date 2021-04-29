N-TV: «оружие будущего» — министр обороны Германии настаивает на военных дронах в бундесвере

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр настаивает на необходимости обеспечить бундесвер вооружёнными беспилотниками, сообщает немецкий телеканал N-TV. По её словам, после выборов осенью она сделает всё возможное, чтобы добиться давно созревшего решения по применению дронов: беспилотники легко приобрести, они сравнительно недороги и относятся к числу «вооружений будущего».

В случае победы союза партий ХДС/ХСС на выборах в сентябре министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр хочет чётко обозначить использование вооружённых беспилотников в бундесвере среди целей будущей правительственной коалиции, сообщает немецкий телеканал N-TV.

«В этот законодательный период я научилась одному: если союз должен будет участвовать в следующих коалиционных переговорах и если мне дадут там слово, я буду внимательно следить за тем, чтобы тема вооружённых беспилотников была сформулирована в договоре таким образом, чтобы один из партнёров по коалиции не смог снова уйти от неё во время законодательного периода», — заявила министр обороны Германии.

Как отмечает немецкий телеканал, в прошлый раз проект потерпел крах из-за партнёра по правительственной коалиции, СДПГ, которая на финишной прямой по принятию решения заявила о необходимости проведения дальнейших переговоров. «Беспилотники совершенно точно будут играть ещё большую роль», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр. При этом она упомянула конфликт в Нагорном Карабахе, где Азербайджан использовал против военнослужащих Армении беспилотные летательные аппараты и полностью изменил ситуацию на линии фронта.

«Беспилотники не только легко приобрести, они ещё и сравнительно недорогие. И потому они также относятся к числу систем вооружений будущего», — пояснила министр обороны Германии.

По её мнению, тема применения вооружённых беспилотников обсуждается уже чересчур долго. «Мы уже приступили даже к дискуссиям, выходящим за рамки того, что было согласовано в коалиционном договоре, — отметила Крамп-Карренбауэр. — И мы участвовали в разработке принципов боевого применения вооружённых беспилотников и прояснили соответствующие вопросы. Вопрос давно созрел для принятия решения».

Она также призвала СДПГ и зелёных, которые пока отчасти спрятались за социал-демократов, наконец, ясно заявить свою позицию по этой теме для окончательного принятия решения, отмечает немецкий телеканал N-TV.