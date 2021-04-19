Das Erste: в ФРГ планируют защитить афганцев, помогавших бундесверу

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что Германия обязана помочь афганским гражданам, работавшим на бундесвер в рамках его миссии в Афганистане, пишет Das Erste. По словам Крамп-Карренбауэр, «местные силы» могут оказаться в опасности после вывода немецких войск. Среди вариантов есть и перевоз этих сотрудников в Германию.

Вывод немецких войск из Афганистана может подвергнуть опасности состоявших на службе в бундесвере местных жителей, пишет Das Erste. В связи с этим министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр намеревается перевезти их в Германию.

«Речь идёт о людях, которые на протяжении многих лет работали на нашей стороне, рискуя собственной безопасностью, принимали участие в боях и внесли свой вклад», — приводит издание слова Крамп-Карренбауэр. По мнению министра, Германия не должна оставить этих людей без защиты.

Das Erste напоминает, что несколько дней назад в НАТО назначили начало вывода войск альянса из Афганистана на 1-е мая. Что касается бундесвера, то его контингент, насчитывающий 1100 военных, должен будет полностью покинуть афганскую территорию уже к середине августа.

Согласно данным МВД ФРГ, немецкое правительство создаст в Кабуле специальный координационный центр, для решения вопросов, связанных с местными сотрудниками бундесвера. Также будет запущен процесс по возможности перевозки таких сотрудников на территорию Германии.

Как пишет Das Erste, начиная с 2013 года бундесвер взял на работу 781 представителей «местных сил». На данный момент в бундесвере работает 300 афганских сотрудников. По словам Крамп-Карренбауэр, обеспечение их безопасности является обязанностью не только Германии, но и всех международных сил.