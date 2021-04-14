«Больно, но нужно» — Berliner Morgenpost о выводе войск НАТО из Афганистана

Решение США о выводе войск из Афганистана вызывает боль и горечь, пишет Berliner Morgenpost. По сути, Запад капитулирует после того, как потратил огромные человеческие и финансовые ресурсы в попытке вывести страну на демократический путь развития. Но с помощью бомб прогресса не добиться, признаёт автор статьи Михаэль Бакфиш, поэтому это необходимый шаг.

К 11 сентября 2021 года, через 20 лет после теракта в Нью-Йорке, США собираются завершить свою военную операцию в Афганистане, сообщает Berliner Morgenpost. «Пора вернуть наши войска домой», — заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. При этом он призвал к совместному выводу войск из страны, в которой на данный момент находится 1200 солдат бундесвера, отмечает автор статьи Михаэль Бакфиш.

Отрезвляющий итог операции: даже самое серьёзное вмешательство не может вывести государство на путь демократического развития и экономического процветания, если стимул к реформам не исходит изнутри. В Афганистане сегодня слабое правительство, раздираемое внутренней борьбой. «Талибан»* и «Исламское государство»** контролируют значительные части страны.

«Запад капитулировал?» — задаётся вопросом автор статьи и тут же отвечает: «Да». Один немецкий дипломат, пожелавший остаться неизвестным, выразился по этому поводу так: «По факту международная операция в Афганистане не обеспечила прорыва. Но немецкое правительство было вынуждено проявить солидарность по отношению к американцам и союзниками по НАТО, так что не могла отказаться от участия».

Теперь же и в Вашингтоне все лишились иллюзий, продолжает издание. США потеряли в Афганистане 2400 солдат. Операция обошлась американцам в $2 млрд. У нового главы Белого дома Джо Байдена появились иные внешнеполитические приоритеты. Он хочет усилить конкурентоспособность своей страны в противостоянии с Китаем, в частности в сфере разработки высоких технологий. По сути, это та же политика под лозунгом «Америка на первом месте», но в отличие от своего предшественника Дональда Трампа Байден вкладывает в неё несколько иные смыслы.

Афганистан не случайно называют «кладбищем империй», продолжает издание. Британцы ушли оттуда в 1842 году. Советский союз — 1989. Те, кто сейчас критикует решение США, абсолютно обоснованно утверждают, что прекращение операции связано с большими рисками. Это укрепит позиции «Талибана». Страну ожидают потрясения, хаос и, возможно, её даже отбросит в исламское средневековье.

И всё же, несмотря на то, что делать это «больно и горько», вывод войск из Афганистана необходим, подчёркивает Бакфиш. Слабые попытки стабилизировать ситуацию в государстве, требующие огромных человеческих и финансовых ресурсов, не помогут. Невозможно добиться прогресса с помощью бомб. Но Германия и западные страны должны предложить гуманитарную помощь. Ведь бундесвер не только обучал солдат и спецслужбы в Афганистане, но и строил колодцы, а также школы. Это верный путь. Можно поддерживать малый и средний бизнес. Таким образом получиться создать хотя бы «небольшие островки хрупкого мира». «Это немного и сделать это будет трудно, но это лучше, чем ничего», — заключает автор.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.