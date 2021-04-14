Hill: американские конгрессмены осудили решение Байдена вывести войска из Афганистана до 11 сентября

Президент США Джо Байден готовится объявить о выводе американских войск из Афганистана до 11 сентября, пишет The Hill. Тем не менее целый ряд представителей конгресса США раскритиковали решение, сочтя, что оно поставит под угрозу как афганцев, так и американцев.

Американские законодатели подвергли критике решение президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана к 11 сентября, когда исполнится 20 лет со дня серии террористических атак в Соединённых Штатах, сообщает The Hill.

В настоящий момент, по данным Пентагона, в Афганистане находится около 2500 американских военнослужащих. Согласно сделке, заключённой администрацией бывшего президента Дональда Трампа с талибами * в феврале 2020 года, все американские войска должны были покинуть Афганистан к маю 2021 года. Однако ожидается, что на этой неделе Байден отдаст приказ, согласно которому этот «исторический шаг» будет завершён к сентябрю.

Согласно сделке между бывшей администрацией и талибами, вывод войск должен зависеть от выполнения последними определённых обязательств, в том числе разрыва с «Аль-Каидой» ** и снижения насилия. При этом американские военные настаивают на том, что «Талибан» так и не выполнил эти обязательства.

Представители как Республиканской, так и Демократической партий не одобрили решение Байдена, предупредив, что поспешный вывод войск может привести к усугублению ситуации в Афганистане. В частности, лидер республиканского меньшинства в сенате конгресса США Митч Макконнелл потребовал от президента публично объяснить, почему он «бросает наших партнёров и отступает перед лицом талибов».

«Резкий вывод американских войск из Афганистана — серьёзная ошибка. Это отступление перед лицом врага, который ещё не побеждён, и отречение от американского лидерства», — заявил Макконнелл, выступая с заявлением в сенате.

По словам старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей Майкла Маккола, план вывода войск «демонстрирует полное пренебрежение реалиями на местах, и не только поставит афганцев под угрозу, но и поставит под угрозу жизнь американских граждан как в США, так и за рубежом».

Представительница конгресса от Демократической партии Жанна Шахин заявила, что «очень разочарована» решением Байдена. «США принесли слишком много жертв для обеспечения стабильности в Афганистане, чтобы остаться без поддающихся проверке гарантий безопасного будущего», — отметила политик.

Однако на фоне подобной реакции в администрации Байдена поспешили заявить, что решение было принято после проведения «тщательного обзора политики» в отношении Афганистана, где идёт самая долгая в истории США война.

«Мы оцениваем угрозу родине, исходящую в настоящий момент из Афганистана, на уровне, на котором мы сможем справиться с ней без постоянного военного присутствия в стране и без состояния войны с талибами», — приводит The Hill слова высокопоставленного американского чиновника.

В Вашингтоне также уточнили, что отныне намерены сосредоточить внимание на дипломатических усилиях по достижению мирного соглашения между талибами и афганским правительством.

Однако нашлись и те, кто решение нынешней американской администрации поддержал. «Президент Байден должен вывести войска в Афганистане к 1 мая, как планировала администрация Трампа, но лучше поздно, чем никогда. Пора положить конец этой бесконечной войне», — написал на свой страничке в Twitter сенатор-республиканец Джош Хоули.

В свою очередь, независимый сенатор Берни Сандерс назвал решение Байдена «смелым и правильным», а член конгресса от Демократической партии Элизабет Уоррен добавила, что «решительно поддерживает обязательство президента Байдена вывести все американские силы из Афганистана».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.