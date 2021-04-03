Das Erste: бундесвер укрепляет свой афганский контингент, опасаясь агрессии «Талибана»

22:21
Мусаев объявил об уходе с поста главного тренера «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил о своём уходе с занимаемой должности.
22:14
Главный тренер «Уфы» Рахимов намерен подать в отставку
Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов после разгромного поражения от московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил о намерении подать в отставку.
22:12
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всего в мире зафиксировали 129 902 402 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
21:59
Ступак заявила, что хочет увеличения популярности лыжных гонок
Российская лыжница Юлия Ступак высказала мнение о популярности лыжных гонок.
21:57
В ДТП в Башкирии пострадал один человек
В Чишминском районе Башкирии столкнулись Lada Granta и Toyota Prius, пострадал один человек.
21:53
Пловчиха Ефимова не исключила, что не вернётся в США до Олимпиады
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, где, вероятнее всего, будет тренироваться до Олимпийских игр — 2020 в Токио.
21:53
Тюкавин — о разгроме «Уфы»: «Динамо» некуда отступать
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал разгромную победу над «Уфой» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:44
Володин призвал обсудить исключение Украины из Совета Европы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя в своём Telegram-канале сообщения о гибели ребёнка в Донбассе, заявил о необходимости обсудить исключение Украины из Совета Европы.
21:33
Гол Горецки принёс «Баварии» победу над «Лейпцигом» в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Лейпцигом» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
21:30
«Манчестер Сити» победил «Лестер» в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
21:18
Слуцкий не считает, что у «Рубина» есть зависимость от Кварацхелии
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о важности для команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.
21:12
Роспотребнадзор рассказал о тестировании на антитела привитых «ЭпиВакКороной»
В Роспотребнадзоре рассказали о тестировании на антитела привитых вакциной от COVID-19 «ЭпиВакКорона».
20:57
Мяч Роналду помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче Серии А с «Торино»
Туринские «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью в матче 29-го тура итальянской Серии А.
20:55
Гол и передача Тюкавина помогли «Динамо» разгромить «Уфу» в матче РПЛ
Московское «Динамо» одержало разгромную победу над «Уфой» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:49
В Оренбурге обрушились перекрытия над подвалом здания
Власти Оренбурга приняли решение переселить восемь семей из части дома по адресу Советская, 27 после возникновения угрозы обрушения. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Оренбурга.
20:36
Гендиректор «Рубина» высказался об интересе зарубежных клубов к Кварацхелии
Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию об интересе иностранных клубов к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.
20:32
Пожар в цехе в Ленинградской области ликвидирован
Пожар в цехе по производству мебели во Всеволожском районе Ленинградской области ликвидирован, проинформировали в региональном главке МЧС России.
20:27
В «Спартаке» прокомментировали информацию об интересе к футболисту сборной Турции
Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к полузащитнику «Фенербахче» и сборной Турции Озану Туфану.
20:19
В Греции за сутки выявили более 3200 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 3232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
20:15
ПСЖ проиграл «Лиллю» в Лиге 1, Неймар был удалён в концовке матча
«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от «Лилля» в матче 31-го тура французской Лиги 1.
20:02
Мусаев: всё идёт по наклонной, с каждым разом всё только хуже
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал мнение о последних результатах своей команды.
20:01
В Дагестане изъяли незаконную табачную продукцию на сумму более 500 млн рублей
Правоохранители Дагестана обнаружили склад с табачными изделиями, находящимися в незаконном обороте, была изъята продукция на сумму более 500 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ.
19:53
Голкипер «Далласа» Худобин попал в коронавирусный протокол НХЛ
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин помещён в список отстранённых из-за коронавируса игроков.
19:48
Президент Аргентины после положительного теста на COVID-19 заявил о важности вакцин
Президент Аргентины Альберто Фернандес, у которого тест на коронавирус показал положительный результат, заявил, что чувствовал бы себя хуже, если бы не сделал прививку от COVID-19.
19:44
«Авангард» победил «Ак Барс» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:35
В Молдавии за сутки выявили 1258 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 1258 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 234 394.
19:22
Два человека погибли в результате ДТП в Москве
Два человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на улице Орджоникидзе в Москве.
19:20
Мусаев заявил, что готов уйти, если так будет лучше для «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал мнение о своей возможной отставке.
19:15
Мусаев не удивлён слухам о возможном назначении Гончаренко в «Краснодар»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал слухи о возможном назначении белорусского специалиста Виктора Гончаренко на его должность.
19:10
«Реал» обыграл «Эйбар» и поднялся на второе место в Примере
Мадридский «Реал» одержал победу над «Эйбаром» в матче 29-го тура испанской Примеры.
19:09
Мусаев назвал причину разгромного поражения «Краснодара» в матче с «Ахматом»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромное поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
19:07
За сутки в Палестине выявили более 1600 случаев коронавируса
Министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что за сутки в стране был выявлен 1651 новый случай коронавируса.
18:49
Глава МИД Украины провёл переговоры с председателем ОБСЕ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и председатель ОБСЕ Анн Линде обсудили вопросы безопасности в Донбассе и Крыму. Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.
18:40
За сутки в Британии зафиксировали более 3 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 3423 человек.
18:35
«Боруссия» проиграла «Айнтрахту» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.
18:29
Гол Кварацхелии принёс «Рубину» победу над «Сочи» в матче РПЛ
Казанский «Рубин» одержал победу над «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:28
«Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в РПЛ
«Краснодар» потерпел разгромное поражение от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:25
РБК: в России вакцинацию от коронавируса полностью прошли более 3% граждан
С начала вакцинации от коронавируса 4,7 млн россиян получили по две дозы препарата, хотя бы один укол получили 6,93 млн человек. Об этом сообщается в исследовании, проведённом РБК на основании данных региональных оперштабов.
18:18
Число пострадавших полицейских в результате беспорядков в Белфасте возросло до 15
Число сотрудников полиции, которые пострадали в результате беспорядков в британском Белфасте, увеличилось до 15.
18:15
«Наполи» обыграл «Кротоне» в Серии А
Неаполитанский «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
18:07
Посол Катара оценил отношения Дохи и Москвы
Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани оценил отношения Катара и России.
18:03
«Фиорентина» без Кокорина сыграла вничью с «Дженоа» в Серии А
Флорентийская «Фиорентина» сыграла вничью с генуэзской «Дженоа» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
17:59
«Аталанта» победила «Удинезе» в Серии А, Миранчук вышел на замену
Бергамская «Аталанта» одержала победу над «Удинезе» в матче 29-го тура итальянской Серии А.
17:54
За сутки в США зафиксировали почти 70 тысяч случаев коронавируса
В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 69 822 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев заболевания COVID-19 достигло 30 610 743.
17:45
Таможенники на границе с Латвией пресекли ввоз 150 кг наркотиков
Российские таможенники в МАПП «Бурачки» (Псковская область) на границе с Латвией пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 150 кг гашиша. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления.
17:45
Сотникова: Трусовой нужно выходить на лёд, полностью отключив эмоции
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала выступление Александры Трусовой на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
17:33
В Ленинградской области загорелся цех по производству мебели
Цех по производству мебели загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области.
17:25
Тухель прокомментировал первое поражение «Челси» под его руководством
Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение команды от «Вест Бромвич Альбион» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:24
В Ростовской области женщина держала дочь на привязи и не кормила
Полиция организовала розыск женщины, которая держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома в Новошахтинске Ростовской области и не кормила её. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по региону.
17:14
Оверчук провёл встречу с первым вице-премьером Белоруссии
Вице-премьер России Алексей Оверчук в ходе рабочего визита в Минск провёл встречу с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым.