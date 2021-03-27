Spiegel: бундесвер задержится в Афганистане, в то время как позиция США неясна

Бундестаг принял решение о продлении миссии бундесвера в Афганистане, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Военнослужащие из Германии продолжат участие в операции НАТО «Решительная поддержка» в течение ближайших десяти месяцев. Как в этой ситуации поведут себя США с их крупнейшим иностранным контингентом в регионе, пока неясно.

После почти 20 лет пребывания в Афганистане бундесвер по-прежнему остаётся в стране, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Большинство депутатов бундестага проголосовало за продление миссии в Афганистане. Поступит ли так же армия США, пока неизвестно.

Согласно решению бундестага, бундесвер может продолжать своё участие в миссии под руководством НАТО ещё в течение десяти месяцев. Соответствующее решение о продлении участия немецких военных в операции НАТО «Решительная поддержка» бундестаг принял вечером в четверг.

Как сообщается в статье, сейчас в Гиндукуше находится более 1100 военнослужащих из Германии, и это крупнейшая иностранная миссия бундесвера. По словам депутата СДПГ Айдан Озогуз, немедленный отвод международных войск перед завершением проходящих сейчас мирных переговоров может повлиять на всё, чего удалось достичь на текущий момент.

Решением бундестага истекающий мандат бундесвера сначала продлевается до 31 января 2022 года. Возможный отвод военнослужащих из Афганистана правительство Германии хочет связать с успехом мирных переговоров между исламистской группой «Талибан»* и правительством в Кабуле.

Неясно, как в этой ситуации поведёт себя Вашингтон, от которого в стране присутствует самый многочисленный иностранный военный контингент, подчёркивает издание. Только на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс принятия решения по этому вопросу ещё не завершён.

По информации Der Spiegel, в последнее время в Афганистане присутствовали около 10 тыс. военнослужащих из стран НАТО и их партнёров. Их целью была и остаётся поддержка демократически избранного правительства путём обучения и проведения консультаций с местными силами безопасности.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал решение бундестага. «Нам нужна эта подвижность», — написал он в Twitter. «Мы хотим совместно окончить наше военное участие в Афганистане в составе альянса», — подчеркнул он, однако это должно происходить с полной ответственностью. «Для этого нам нужно больше времени», — пояснил глава внешнеполитического ведомства Германии.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.