Столтенберг: НАТО не хочет оставаться в Афганистане, но не может отдать его террористам

Война в Афганистане не может продолжаться вечно, и ни одна страна НАТО не хочет задерживаться там дольше необходимого, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью Die Welt. Сейчас многое зависит от Вашингтона, но в НАТО отмечают, что Талибан* не выполняет своих обязательств по договору с США, поэтому продление миссии альянса в регионе весьма вероятно: нельзя допустить, чтобы Афганистан снова стал базой для террористов.

В среду НАТО должно провести по видеосвязи совещание по поводу возможного вывода войск из Гиндукуша, сообщает немецкая газета Die Welt. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг при этом предостерегает о рисках, которые могут исходить из Афганистана.

Вопрос о будущем контингента НАТО в Афганистане касается обучающей миссии, поясняет издание. Как она будет протекать дальше? «Ближайшие дни и недели важны. Мы проведём первую встречу министров НАТО с новой администрацией США, и я ожидаю, что союзники будут активно участвовать в обсуждениях по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане», — заявил в интервью воскресному изданию Welt am Sonntag генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он также добавил, что «войне в этом году исполняется два десятка лет. Она не может идти вечно. Ни одна страна НАТО не хочет оставаться дольше необходимого».

Но какие у альянса есть варианты? «Мы могли бы остаться и продолжить военное участие. Или мы могли бы уйти из Афганистана и тем самым рискнуть новым превращением страны в надёжный порт для террористов, — подчеркнул Столтенберг в беседе с журналистами. — Простого решения нет». Это означает, что что бы сейчас ни сделало НАТО, это будет выбором среди меньшего из зол, поясняет издание.

Причиной для проведения видео-встречи на ближайшей неделе стало соглашение американцев с исламистской группировки Талибан*, заключённое в январе прошлого года. В соответствии с этим соглашением, войска НАТО и их партнёров должны полностью уйти из Гиндукуша до 30 апреля 2021 года — но только при условии, что Талибан существенно сократит применение силы, обрежет связи с другими террористическими группировками и примет конструктивное участие в мирных переговорах с избранным правительством в Кабуле.

Решение о том, будет ли это соглашение соблюдено и произойдёт ли отвод войск, сейчас за Вашингтоном. Это политическое решение, которое новый президент США Джо Байден хочет принять в тесном согласовании с союзниками, отмечает Die Welt.

По данным издания, на встрече министров обороны НАТО, однако, не будет принято никакого решения — оно ожидается лишь в ближайшие недели. В дипломатических кругах почти уверены в том, что НАТО захочет задержаться в Гиндукуше дольше, чем до конца апреля. Поэтому правительство Германии работает над проектом предложения о продлении мандата в Афганистане после 31 марта.

Причины для продления миссии очевидны: внутри страны мирные переговоры далеки от завершения, афганские силы безопасности, насчитывающие около 350 тыс. человек, ещё слишком слабы, исламисты продолжают убивать.

«Талибан должен выполнять свои обещания: сократить применение силы и прекратить связи с террористическими группировками, — заявил Столтенберг. — Вместо этого мы видим неприемлемый уровень насилия со стороны Талибана, направленного в том числе против медиков, судей и журналистов».

НАТО должно позаботиться о том, чтобы «Афганистан больше никогда не стал базой для терроризма». В то же время, Столтенберг отметил: «Нам всегда было ясно, что дальнейшие корректировки (численности войск) зависят от условий».

По официальным данным, сейчас в стране присутствуют 10 тыс. военнослужащих НАТО, из них 1085 — немцы и не менее 2,5 тыс. — американцы. Останется ли это без изменений, пока неясно. «Около 5 тыс. солдат НАТО и их стран-партнёров нужны для того, чтобы поддерживать образовательную миссию войск НАТО и обеспечивать защиту и снабжение военнослужащих на месте в будущем», — отметил бывший командующий НАТО генерал Ханс-Лотар Домрёзе. Он руководил развитием обучающей миссии в Афганистане на протяжении шести с лишним лет из командного центра НАТО в Нидерландах, а до этого также был начальником штаба войск союзников в Афганистане. Впоследствии альянс смог сократить численность своих войск в регионе.

Однако Талибан требует полного ухода НАТО весной. Если этого не случится, военные альянса снова могут стать целью нападений. По поводу рисков для войск НАТО оценки разнятся. «Я не считаю, что их работа станет в целом опаснее из-за возможных нападений Талибана», — сказал Домрёзе. Военнослужащие альянса, по его словам, только ведут обучение в казармах, где они хорошо защищены.

Бундесвер смотрит на ситуацию иначе. «Поскольку защита наших военных для нас на первом плане, в случае продлённого присутствия мы должны усилить наш контингент», — подчеркнул официальный представитель министерства обороны. Это означает, что в этом случае потребуется участие дополнительных боевых подразделений, а также усиление артиллерии немецких войск в Афганистане, заключает Die Welt.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.