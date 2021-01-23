WP: «слом расового барьера» — Пентагон впервые возглавил афроамериканец

Сенат большинством голосов утвердил на пост главы Минобороны США предложенного Джо Байденом кандидата — отставного генерала Ллойда Остина. Он стал первым темнокожим, который получил наивысшую гражданскую должность в Пентагоне, пишет The Washington Post.

Четырёхзвёздный генерал армии в отставке Ллойд Остин стал первым афроамериканцем на посту министра обороны США. Его назначение стало «разрушением расового барьера» для страны, которая переживает непростое время — её военные ищут в своих рядах возможных экстремистов после штурма Капитолия и перестраивают армию для противодействия Китаю, пишет The Washington Post.

Сенат утвердил Остина 93 голосами против 2, предоставив новому главе Пентагона почти единодушную двухпартийную поддержку в конгрессе. Теперь под его руководством находится 2,9 млн военнослужащих и гражданских лиц, которые входят в структуру Минобороны США, отмечает издание.

Перед утверждением Остина палате представителей и сенату пришлось сделать для него исключение из закона, который требует, чтобы министры обороны не находились в рядах Вооружённых сил в течение семи лет, прежде чем занять высший гражданский пост в Пентагоне. А генерал ушёл на пенсию в 2016 году, обращает внимание издание.

«Для меня большая честь и привилегия стать 28-м министром обороны нашей страны, и я особенно горжусь тем, что я первый афроамериканец, занявший эту должность, — написал Остин в Twitter после подтверждения его кандидатуры. — Приступим к работе».

67-летнему Остину предстоит ускорить и расширить участие Пентагона в распространении вакцин против коронавируса. Он также должен восстановить альянсы, ослабленные при Дональде Трампе, сделать трудный выбор в военном бюджете, чтобы конкурировать с растущей китайской армией, и решить вопросы возможных внутренних угроз, рассуждает издание.

По мнению The Washington Post, новый министр, вероятно, также столкнётся с задачей полного свёртывания военного присутствия США в Афганистане и Ираке. Эта цель, к которой стремились оба предшественника Байдена, но так не смогли достичь.

Главе ведомства также будет необходимо содействовать планам Байдена по снятию введённых Трампом ограничений на набор в армию трансгендеров. Он, вероятно, также может отменить приказ предыдущего президента о сокращении значительной части американских войск, дислоцированных в Германии.

Остину также будет поручено улучшить работу вооружённых сил по борьбе с изнасилованиями и домогательствами в их рядах. Этот вопрос, который, несмотря на внимание со стороны высшего руководства, продолжает создавать серьёзные проблемы для армии.

Колин Пауэлл занял пост председателя Объединённого комитета начальников штабов в 1989 году, став первым афроамериканцем, который поднялся настолько высоко по военной карьерной лестнице. На то, чтобы чернокожий возглавил Пентагон, потребовалось ещё более 31 года. Остин в видео-комментарии до своего назначения назвал эту ситуацию «тревожной».

Между тем афроамериканцы по-прежнему недостаточно представлены в высшем офицерском составе. По словам Остина, он надеется создать условия, чтобы другие темнокожие офицеры могли занять руководящие должности, которые он занимал в течение своей военной карьеры, и сделать всё, чтобы не стать последним представителем своей расы на посту главы Пентагона.

Многие бывшие сотрудники службы национальной безопасности в Вашингтоне ожидали, что президент «преодолеет другой барьер» и выберет Мишель Флурнуа, экс-руководительницу ведомства по вопросам политики, в качестве первой женщины, занявшей этот пост. Но на решение главы Белого дома повлияло то, что установил личные отношения с Остином, когда при администрации Обамы генерал командовал войсками США в Ираке и в его подчинении

находился сын Байдена Бо.

В то время как более напористые военачальники, такие как Дэвид Петреус и Стэнли Маккристал, стали самостоятельными политическими силами в условиях конфликтов в Ираке и Афганистане, Остин занял противоположную позицию, оставаясь необычно немногословным для четырёхзвёздного генерала. Вероятно, он продолжит придерживаться этого сдержанного стиля в своей новой роли, рассуждает издание.

Бывший заместитель министра обороны, который сейчас руководит Центром стратегических и международных исследований, Джон Хамре полагает, что на формирование Минобороны США в последние годы повлияли два основополагающих решения. Во-первых, поворот в сторону Азии, начатый Обамой. Во-вторых, составленная при Трампе стратегия национальной безопасности, согласно которой Китай является основным направлением военных действий Америки.

По мнению эксперта, оба эти пункта наверняка останутся в силе и при Байдене. «Таким образом, те вопросы, согласно которым формируются военный бюджет, существенно не изменятся», — полагает Хамре.