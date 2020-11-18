NBC: «следующая фаза по разгрому террористов» — в Пентагоне рассказали о выводе войск из Афганистана

Новый глава Пентагона Кристофер Миллер заявил, что к 15 января количество военнослужащих в Афганистане и Ираке уменьшится до 2500 человек, которые будут защищать посольства и другие американские организации, пишет NBC. Ранее президент Дональд Трамп ставил цель к Рождеству вывести все войска из Афганистана и поставить точку в войне, которая длилась почти 20 лет.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что к 15 января 2021 года Пентагон сократит число военнослужащих в Афганистане и Ираке до 2500 человек, сообщает NBC. По данным представителей ведомства, сейчас в Афганистане находится около 4500—5000 американских солдат, а в Ираке — более 3000.

Как напоминает издание, впервые о решении сократить своё присутствие в Афганистане объявил советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен. В то же время в недавних комментариях высокопоставленные военачальники отметили, что условия в зоне дислокации не требуют таких действий.

В коротком заявлении для прессы Миллер не указал, что именно послужило причиной для решения сократить численность военнослужащих. Он, однако, указал, что такой шаг представляет собой «следующую фазу кампании по разгрому террористов, которые совершали нападения на нашу родину», и «по предотвращению будущих террористических актов против нашей страны». Временный глава Пентагона также подчеркнул, что вывод части войск «согласуется с установленными планами и стратегическими целями, которые поддерживает американский народ», и никоим образом «не приравнивается к изменению политики США или их целей».

Вскоре после заявления Миллера советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен подробнее рассказал об обязанностях, которые примут на себя остающиеся в Ираке и Афганистане военные. «Эти войска будут защищать наши посольства и другие организации американского правительства, которые выполняют важную работу в тех странах, — цитирует новостной сайт слова О’Брайена. — Президент Трамп надеется, что к маю они все в целости и сохранности вернутся домой».

Как отмечает NBC, такой шаг всё же не даёт Трампу выполнить до конца своё обещание прекратить самую длинную войну, которую Америка ведёт уже почти 20 лет. В прошлом месяце президент написал в Twitter о своём желании вывести все остающиеся в Афганистане войска до Рождества.