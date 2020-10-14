Fox News: вывод войск США из Афганистана под угрозой — ястребы в Пентагоне сопротивляются Трампу

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли выразил несогласие с планом Дональда Трампа сократить численность американских войск в Афганистане, передаёт Fox News. Сопротивление генералов президенту расшатывает устои американской государственности, предупреждает телеведущий Такер Карлсон. По словам гостя студии, комика Джимми Дора, Трамп выглядит жалким, когда не может совладать с кучкой ястребов и вашингтонских политиков.

В День труда президент указал на кое-что, что является правдой, но о чём почти никто никогда не говорит. У военных подрядчиков огромная власть в Вашингтоне — достаточная, чтобы искажать нашу внешнюю политику.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Байден вывел за границу наши рабочие места, распахнул наши границы и послал нашу молодёжь сражаться в этих безумных бесконечных войнах. Это одна из причин, по которой военные… Не буду говорить, что военные меня обожают. Солдаты — да. А пентагонская верхушка, наверное, нет. Потому что они хотят делать только одно — вести войны, чтобы все эти замечательные компании — производители бомб, самолётов и тому подобного — оставались довольны.



И тут же — утечка от анонимных источников в вооружённых силах о том, что президент ненавидит военнослужащих.



Сегодня мы видим зловещие признаки того, что вооружённые силы открыто бросают вызов нашей системе гражданского контроля. Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли сегодня порвал с планом Белого дома уменьшить численность военных в Афганистане до 2500. Этот план соответствует требованиям как общественности, так и здравого смысла.



Милли заявил, что проведёт свой собственный «скрупулёзный анализ» ситуации. Повторюсь, разве вооружённые силы не должны быть под контролем гражданских лиц?



У Джимми Дора есть мысли на этот счёт. Он ведущий The Jimmy Dore Show, и мы рады, что сегодня он с нами. Спасибо, что нашли для нас время, Джимми. Итак… Надеюсь, что у меня хватило бы принципиальности, если бы президент, которого я презирал… Знаете, если бы президентом была Элизабет Уоррен, я чувствовал бы себя таким же оскорблённым, как сейчас, потому что это атака на нашу систему. Систему, которой нам, пожалуй, стоило бы придерживаться. А вы как думаете?



ДЖИММИ ДОР, комик, политический комментатор: Ну, я думаю, это замечательно: когда президент приказывает вывести войска, об этом ещё надо договариваться с кем-то в вооружённых силах! Это просто бред!



Может быть, Марк Милли — один из этих аферистов «Сопротивления» и пишет книгу, которую планирует продать «Сопротивлению». Ведь теперь он дал отпор Трампу, когда тот пытался закончить войну! Потому что именно такое складывается впечатление…



И вот что странно. Дональд Трамп, вам надо закончить некоторые из этих войн. Вам надо вернуть этих военных домой сейчас!



Да!



ДЖИММИ ДОР: Вы… Он главнокомандующий. Нет никаких оправданий, люди сыты по горло этими войнами…



Согласен.



ДЖИММИ ДОР: И ему надо вступить в противостояние с истеблишментом, Такер. Это и принесло ему победу на выборах в 2016 году. Знаете, на праймериз Трамп смог разгромить династию Бушей и республиканский статус-кво. А теперь он не может совладать с горсткой военных ястребов и (лидером сената США. — ИноТВ) Митчем Макконнеллом? Я говорю, что может. Он обещал.



Его избрали, потому что он обещал дать каждому здравоохранение, закончить эти заокеанские войны и инвестировать эти деньги внутри страны. Прямо сейчас, президент Трамп, есть миллионы и миллионы американцев, которые не подписаны на вас в Twitter, а ведь им плохо, им нужен чек прямо сейчас. Верните военных домой, отдайте эти деньги людям. Если (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси предложит 1200, удвойте эту сумму, напишите своё имя на этом чеке. Людям нужна помощь прямо сейчас!



Знаете, каким слабаком вы выглядите, когда пытаетесь представить себя как жертву Нэнси Пелоси? Верните эти войска домой, возьмите эти деньги, путь они пойдут на чеки для стимулирования экономики, дайте их людям прямо сейчас. Часы тикают! Сейчас…



Знаете, если бы он дал нам здравоохранение, а он упустил этот момент… Кто бы ни дал американскому народу здравоохранение, был бы увековечен на горе Рашмор! Но он упустил это. Теперь пора вернуть эти войска домой и инвестировать эти деньги здесь. Сейчас. Людям плохо. Скажите сенату, республиканцам в сенате и Митчу Макконнеллу, чтобы делали свою работу и дали народу экономический стимул. И он поставит на нём своё имя. Что бы ни предложила Нэнси Пелоси, удвойте это! Вот что сделал бы Трамп в 2016 году. Ему надо сделать это сейчас!



По-моему, это так забавно: вы левак, и я уверен, что вы не голосуете за Трампа, но вы даёте ему лучший совет, чем почти все республиканцы в сенате, в конгрессе, в Вашингтоне. Думаю, вы совершенно правы. Спасибо, Джимми Дор!



ДЖИММИ ДОР: Пожалуйста. Всегда рад.



Дата выхода в эфир 12 октября 2020 года.