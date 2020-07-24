Макфол удивлён: в беседе с Путиным Трамп забыл спросить о «сговоре Москвы с талибами»

В сообщении Белого дома о переговорах Трампа и Путина никак не фигурируют данные разведки США о том, что ГРУ якобы предлагало афганским боевикам вознаграждение за убийство американских солдат, отмечает MSNBC. Бывший посол США в России Майкл Макфол недоумевает, почему Трамп обошёл эту тему стороной, когда легко мог бы показать себя защитником Америки.

Посол Макфол, а что Дональду Трампу следовало бы сегодня сказать Владимиру Путину?



МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Ему следовало сказать: «Мы хотим знать, что происходит, у нас есть эти разведданные. Если это правда, то будут последствия». И главное, Лоренс, потом это следовало включить в коммюнике. Я писал такие коммюнике в Белом доме для президента Обамы. Надо, чтобы то, что говорится в ходе этих телефонных разговоров, продвигало интересы национальной безопасности Америки. То, что они не затрагивали эту тему или не включили в коммюнике, кажется мне очень странным.



Кстати, я аплодирую вам: вы говорили об этом и в понедельник вечером. Я смотрел вашу передачу. И, знаете, когда Крис Уоллес в интервью не спросил его (Трампа — ИноТВ) об этом… Может быть, всё потому что мы живём в такое безумное время, когда происходит столько всего безумного. Но это в любых обстоятельствах было бы совершенно выдающимся событием для освещения в СМИ.



Кстати, освещалось это весьма подробно. Не просто кто-то что-то мимоходом сказал. Хочу также напомнить вашим зрителям, что сотрудники разведки, от которых идёт эта утечка информации, рискуют при этом сесть в тюрьму. Задумайтесь об этом. Однако это оставляется без внимания, люди как будто забыли об этом, потому что им и без этого есть о чём поговорить. Поэтому спасибо вам за то, что затрагивали эту тему в понедельник, а теперь и сегодня.



Что вы ответите тем, кто скажет: «Но ведь разведданные не были абсолютно определёнными, зачем же президенту что-то про них говорить?»



МАЙКЛ МАКФОЛ: Во-первых, я пять лет проработал в правительственных органах: три года в Совете национальной безопасности, два в Москве. Я читал много совершенно секретных сообщений разведки, они никогда не бывают определёнными. Это во-первых.



Во-вторых, то, что просочилось в прессу, мне показалось довольно жутким. С банковского счёта, контролируемого ГРУ, российской военной разведкой, переводились деньги на банковский счёт, контролируемый «Талибаном»*. И, насколько я знаю, никто не опроверг эти факты, напечатанные в The New York Times. Одно это кажется мне весьма убедительным.



В-третьих, всегда можно возражать своим собеседникам, так? Всегда можно сказать: «Если это правда… Правда ли это, господин Путин? Скажите мне, что это неправда». И тогда, по крайней мере, можно зачитать это американской общественности и сказать: «Я защищаю наших солдат за рубежом. Я заступаюсь за тебя, Америка». И я просто не могу понять, почему президент Трамп не может совершить это простое действие.



На данном этапе отношений Трампа и Путина, если посмотреть на сегодняшнее коммюнике… Думаю, мы знаем, о чём они не говорили. Думаю, мы можем быть уверены, что они не касались сообщений разведки о том, как Владимир Путин пытается убить американских солдат. О чём, по вашим предположениям, они могут говорить сегодня?



МАЙКЛ МАКФОЛ: Если почитать, что пишут русские, там одни слащавые речи. Так?



Да.



МАЙКЛ МАКФОЛ: Это демонстрация того, что они сотрудничают. Пандемия… Конечно, мы все против пандемии! Глобальная экономика… Конечно, мы все хотим выздоровления мировой экономики!



Единственное существенное, что я увидел, это обсуждение контроля над вооружениями. Но опять-таки, с точки зрения политики… Есть СНВ-III, в следующем году срок действия этого договора истекает. Мне совершенно ясно, что этот договор надо просто продлевать. Вместо этого администрация Трампа хочет привлечь китайцев и вести многосторонние переговоры о контроле над вооружениями. По-моему, это бессмыслица. Итак, по единственному существенному вопросу, по которому должно быть легко сотрудничать с Россией, они с Россией не сотрудничают!



Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



