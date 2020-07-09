Fox News: уйти из Афганистана Трампу мешают генералы и «глупцы» из конгресса
Наши солдаты до сих пор погибают в Афганистане — и происходит это в общей сложности 19 лет, но конгресс США тратит на операцию в этой стране миллиарды долларов каждый год.
Это может показаться делами давно минувших дней, но вспомните — в 2012 году занимавший тогда пост вице-президента Джо Байден пообещал нам: «Мы в 2014 году оттуда уйдём, и точка». Но мы так и не ушли, а тот срок подошёл ещё шесть лет назад.
Война продолжается потому, что Вашингтон требует, чтобы она продолжалась. Две недели назад — вот он, очередной повод — газета The New York Times, ссылаясь на «неподтверждённые донесения анонимных сотрудников разведслужб», сообщила, что российские агенты предлагали афганским боевикам денежные вознаграждения за убийство американских солдат — ну конечно, ведь им же обязательно нужно платить за то, что они и так делают.
Если это звучит как-то знакомо, всё дело в том, что так и есть — ровно той же стратегией The New York Times воспользовалась 17 лет назад для того, чтобы ложью втянуть нас в Иракскую войну. А наш конгресс, как это уже случилось в 2003 году, бездумно идёт у неё на поводу.
И республиканцы, и демократы в комитете палаты представителей по делам вооружённых сил — вот же глупцы! — поддержали новую поправку к ежегодному законопроекту о санкционировании оборонных расходов, из-за которой президенту станет значительно сложнее окончательно вернуть войска из Афганистана — то есть сделать то, что он обещал сделать ещё четыре года назад и чего он пытался добиться всё это время.
Положить конец войне в Афганистане — это, пожалуй, самый последовательный пункт его курса, но он не может этого сделать, потому что ему мешают его собственные генералы и глупцы в конгрессе.
Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года.
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