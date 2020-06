Fox News: всё вернулось на свои места — Трампа снова обвиняют в работе на Россию

Белый дом утверждает, что у спецслужб США нет единого мнения о том, предлагала ли Россия вознаграждения афганским боевикам за убийство американских солдат. Тем временем демократы в конгрессе вновь намекают на связи Трампа с Москвой. По мнению ведущего Fox News Джесси Уотерса, очередной «российский» скандал направлен на то, чтобы опорочить президента и помешать выводу американских войск из Афганистана.

Итак, демократы нашли новый «российский» скандал. Президент Трамп и Белый дом оспаривают сообщения о том, что представители российской разведки предлагали связанным с «Талибаном»* боевикам вознаграждения за убийство военнослужащих США в Афганистане. Белый дом даёт отпор, заявляя, что президенту и вице-президенту никогда об этом не докладывали.



КЕЙЛИ МАКЭНАНИ, пресс-секретарь Белого дома: Внутри разведывательного сообщества нет консенсуса насчёт этих утверждений. На самом деле некоторые в разведывательном сообществе высказывают сомнения насчёт правдивости того, о чём сообщалось. Также продолжается оценка правдивости утверждений, лежащих в основе этого. Снова укажем вам на абсолютно безответственное решение The New York Times опубликовать ложный репортаж о том, что ему (Трампу. — ИноТВ) докладывали о том, о чём ему на самом деле не докладывали.



Но демократы, конечно же, призывают к расследованиям. Потому что спикер Пелоси раздувает теорию заговора.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей конгресса США: Хуже быть не может. Однако президент не хочет противостоять русским в этом вопросе. Отрицает, что его поставили в известность. Так это или нет, его администрация знает. Как я и говорила президенту, в его случае все дороги ведут к Путину. Он не… Я не знаю, что есть у русских против этого президента — в политическом, личном, финансовом или ещё каком-то смысле…



Джесси, сколько раз нам ещё проделывать этот трюк Люси с футбольным мячом**? С The New York Times, The Washington Post и историями про внешнюю политику России? Они что, уже считают нас за идиотов?



ДЖЕССИ УОТЕРС, ведущий Fox News: Считают. Но всё хотя бы вернулось на свои места: Трампа обвиняют в том, что он агент России. Думаю, сейчас ситуация начинает приобретать привычный облик.



Но вот что они делают, Дана… Это очень хорошо продуманная и организованная утечка разведданных. С двумя целями. Во-первых, когда у вас есть какой-то ненавистник в разведывательном сообществе и он берёт фрагмент сырых, непроверенных разведданных, правдивость которых никто даже не удостоверил, и это сливается репортёру The New York Times и лживо подаётся так, будто президенту об этом докладывали, чтобы создать впечатление, что президент слаб перед лицом России или что у России что-то на него есть… Таким образом, вокруг президента создаётся ореол связи с Россией. Это первое.



Второе, что этим достигается: президент оказывается привязанным к Афганистану. Многие хотят, чтобы США оставались в Афганистане. Русские хотят, чтобы США оставались привязанными к Афганистану! Многие оружейные подрядчики хотят, чтобы мы там оставались, многие идеологи, многие в комитете по международным отношениям хотят, чтобы мы были в Афганистане. «Талибан» не нападал на солдат США с февраля, с момента подписания так называемого перемирия. Итак, это удерживает порядок, сформировавшийся после холодной войны, чтобы люди могли и дальше жить в богатстве, а линия была чётко обозначена. Но… это ложь!



Меня это немного сбивает с толку.



ДЖЕССИ УОТЕРС: Это просто очередная ложь.



Дата выхода в эфир 29 июня 2020 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** В американском мультсериале Peanuts девочка Люси ван Пельт разыгрывает своего сверстника Чарли Брауна, убирая футбольный мяч как раз в тот момент, когда бегущий Чарли должен по нему ударить. Несмотря на то что этот розыгрыш повторяется неоднократно, каждый раз Люси удаётся убедить Чарли, что на этот раз ему нечего бояться (прим. ИноТВ).