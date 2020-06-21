Telegraph: ни в чём невиноваты — британских военных не станут судить за преступления в Афганистане

Минобороны Соединённого Королевства объявило, что ему не удалось обнаружить «достаточное количество доказательств» военных преступлений британских солдат в Афганистане. Таким образом многолетнее расследование ведомства, на которое были потрачены миллионы фунтов стерлингов, так и не принесло конкретных результатов, сообщает The Daily Telegraph.

Расположенная в Корнуолле авиабаза Королевских ВВС Mawgan выглядит совершенно непримечательно. Этот окруженный высокими ограждениями и скрытый за деревьями объект едва ли привлёк бы внимание любого, кому он мог бы повстречаться.

Но именно здесь работала группа офицеров военной полиции, перед которой стояла задача расследовать обвинения в убийствах, пытках и других преступлениях, предположительно совершенных британской армией в Афганистане. В самый разгар операции, получившей кодовое название «Нортмур», участвовали 120 человек, пишет The Daily Telegraph.

В общей сложности военная полиция, которой содействовали гражданские детективы и даже Национальное агентство по борьбе с преступностью, расследовала 675 заявлений. Речь шла как минимум о 52 подозрительных смертельных случаях, произошедших в период с 2005 по 2013 годы.

Тем не менее, накануне Министерство обороны Соединённого Королевства объявило, что запущенная в 2014 году операция «Нортмур» официально прекратила свою работу. При этом ни одному военнослужащему не грозит судебное разбирательство. Иными словами, ведомство впервые признало, что расследование, обошедшееся налогоплательщикам в £10 млн., не принесло никаких результатов, отмечает издание.

Министерство обороны сообщило, что операция «Нортмур» была закрыта после «тщательного и независимого расследования». Согласно заявлению ведомства, ему не удалось обнаружить «достаточных доказательств», чтобы направить дела против военного персонала в прокуратуру.

Ранее стало известно, что против военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений в Ираке также не будут выдвинуты какие-либо обвинения. На одном этапе отдельное подразделение — так называемая Группа по историческим обвинениям в Ираке (Ihat) — расследовало около трёх тысяч отдельных заявлений. Большая их часть была подана адвокатом-правозащитником Филом Шайнером, который впоследствии был лишён права заниматься юридической практикой за «бесчестное поведение» и теперь находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

Получается, что теперь британские солдаты не будут преследоваться по обвинению в военных преступлениях в обоих конфликтах. Решение Минобороны обрадует ветеранов, но поставит вопрос о том, почему сменявшие друг друга правительства позволили тысячам военнослужащих, которые участвовали в иракской и афганской кампаниях на протяжении почти 20 лет подвергаться уголовному преследованию, рассуждает издание.

Ещё в 2017 году тогдашний министр обороны Британии Майкл Фэллон объявил о сворачивании Ihat и «Нортмур». Но ведомству понадобилось три года, чтобы закрыть оставшиеся 10% дел, обращает внимание The Daily Telegraph.

Жалобы на сокрытие военных преступлений, совершенных британскими войсками в

Афганистане, поступали неоднократно. В одной из своих относительно недавних программ BBC рассказал о расстреле четырёх молодых людей, в том числе двух мальчиков в возрасте 12 и 14 лет, в афганской деревне в октябре 2012 года.

По словам телеканала, показания британских спецназовцев, участвовавших в нападении на деревню, не соответствовали обнаруженным на месте уликам, а доклад об инциденте был сфальсифицирован. По свидетельствам очевидцев, мальчики были убиты выстрелами в голову во время ночного рейда.

В передаче BBC утверждалось, что сотрудники военной полиции хотели выдвинуть против одного из спецназовцев четыре пункта обвинения в убийстве, но этого так и не произошло. Детектив, участвующий в операции «Нортмур», посетовал, что им не разрешили допросить афганских свидетелей: «Если единственное, что у вас есть, — показания британской стороны, какое это расследование?»

Минобороны Британии отвергло эти утверждения. Его представители настояли на том, что все случаи были тщательно расследованы, и обвинения не подтвердились.

Примечательно, что правительство Бориса Джонсона представило законопроект о Зарубежных операциях. Среди прочего документ предусматривает пятилетнюю отсрочку расследования с момента инцидента, подчёркивает The Daily Telegraph.