Das Erste: американцам «простят» военные преступления в Афганистане

Международный уголовный суд в Гааге под давлением властей США решил отказаться от расследования военных преступлений американцев в Афганистане, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Вашингтон доволен этим решением, правозащитники разочарованы. Они предостерегают, что такой шаг может стать для виновников поощрением на новые нарушения прав человека.

Американское правительство довольно, правозащитники разочарованы: Международный уголовный суд не будет расследовать преступления США в Афганистане, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Американский президент Дональд Трамп охарактеризовал решение Международного уголовного суда в Гааге как победу международного права, в то время как правозащитники в Афганистане потрясены. Международный уголовный суд заявил, что не будет возбуждать расследование в отношении предполагаемых преступлений США в Афганистане.

Заявление главного прокурора суда Фату Бенсуды с требованием начать разбирательство по поводу военных преступлений и нарушений прав человека, также было отклонено. Решение обосновали тем, что стороны, в отношении которых должно вестись расследование, не сотрудничали друг с другом. Под сторонами в данном случае подразумеваются США, власти Афганистана и Талибан*. Поэтому у расследования и возможного уголовного процесса не могло быть никаких перспектив на успех, объяснили в Международном уголовном суде.

Как отмечается в статье, в прошлом месяце США оказали давление на Международный уголовный суд, чтобы не допустить расследований военных преступлений американских солдат в Афганистане. Главной обвинительнице суда Бенсуде даже запретили въезд на территорию США.

Решение отказаться от расследований стало разочарованием для пострадавших, утверждают правозащитники. Есть риск, что такой шаг станет поощрением для совершения новых преступлений в Афганистане. Помимо этого, активисты опасаются, что о нарушениях прав человека за последние годы могут просто забыть ради быстрого достижения соглашения на так называемых мирных переговорах между США и Талибаном. В 2017 году было выявлено свыше 600 случаев подобных нарушений и военных преступлений, от которых пострадало полмиллиона человек. Однако потом США надавили на прокуроров и судей Международного уголовного суда, подчёркивают правозащитники. Тем не менее, люди в Афганистане всё ещё надеются на восстановление справедливости.

Правозащитная организация Human Rights Watch также осудила решение Международного уголовного суда, ставшее тяжёлым ударом для пострадавших в Афганистане.

Международный уголовный суд был последним средством, чтобы привлечь к ответственности виновных в тяжёлых преступлениях против прав человека. Обычно он включался в дело только в случаях, когда другие государства не хотели предъявлять обвинение подозреваемым или были не способны это сделать.

По уверениям активистов, военные преступления в Афганистане совершали не только США, но также Талибан и даже сами афганские политики, которые сегодня определяют будущее страны — они повинны в длящейся десятилетиями войне и в гражданской войне.

Между тем, с целью добиться успеха на предстоящих переговорах в Дохе, высокопоставленные представители Талибана даже были вычеркнуты из чёрного списка ООН, отмечает Das Erste. Несмотря на проходящие мирные переговоры и шаг ООН, в Талибане объявили о начале весеннего наступления с твёрдым намерением одержать победу, сообщает немецкий телеканал.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.