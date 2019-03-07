FAZ: правительство США больше не будет отчитываться о гражданских жертвах авиаударов американских ВВС

Дональд Трамп отменил указ Барака Обамы, обязывавший правительство раскрывать данные о числе гражданских лиц, погибших в результате авиаударов по террористам, пишет Frankfurter Allgemeine. Издание напоминает, что ВВС США задействованы в Сирии и Афганистане, а также в Пакистане и Йемене.

Американское правительство больше не будет раскрывать число жертв среди мирного населения, к которому привело нанесение авиаударов по террористам, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Согласно информации издания, в минувшую среду Дональд Трамп отменил указ, принятый при его предшественнике Бараке Обаме, по которому правительство должно было сообщать количество гражданских жертв до 1 мая каждого года. Отмечается, что уже в прошлом году правительство США не выпустило соответствующий доклад в положенный срок.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine, причины отмены названо не было. При этом подчёркивается, что Пентагон обязан каждый год отчитываться перед конгрессом о жертвах среди гражданского населения.

Издание напоминает, что на данный момент ВВС США действуют в Сирии и Афганистане, а также в Йемене и Пакистане.