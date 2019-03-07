Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: правительство США больше не будет отчитываться о гражданских жертвах авиаударов американских ВВС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп отменил указ Барака Обамы, обязывавший правительство раскрывать данные о числе гражданских лиц, погибших в результате авиаударов по террористам, пишет Frankfurter Allgemeine. Издание напоминает, что ВВС США задействованы в Сирии и Афганистане, а также в Пакистане и Йемене.
FAZ: правительство США больше не будет отчитываться о гражданских жертвах авиаударов американских ВВС
Reuters

Американское правительство больше не будет раскрывать число жертв среди мирного населения, к которому привело нанесение авиаударов по террористам, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Согласно информации издания, в минувшую среду Дональд Трамп отменил указ, принятый при его предшественнике Бараке Обаме, по которому правительство должно было сообщать количество гражданских жертв до 1 мая каждого года. Отмечается, что  уже в прошлом году правительство США не выпустило соответствующий доклад в положенный срок. 
 
Как сообщает Frankfurter Allgemeine, причины отмены названо не было. При этом подчёркивается, что Пентагон обязан каждый год отчитываться перед конгрессом о жертвах среди гражданского населения. 
 
Издание напоминает, что на данный момент ВВС США действуют в Сирии и Афганистане, а также в Йемене и Пакистане. 
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
теги
авиаудар Афганистан Дональд Трамп конгресс правительство Сирия США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров