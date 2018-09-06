BI: Вашингтон грозит новым авиаударом по Сирии — и спасение сирийцев ни при чём

В администрации Трампа говорят о возможности нового авиаудара по Сирии. Так США попытаются отправить послание России, а не защитить сирийцев, пишет Business Insider. Таким образом США пытаются показать, что сдавать позиции в Сирии не намерены.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что США могут в скором времени нанести авиаудар по Сирии в ответ на предполагаемое использование химического оружия против мирных жителей. Однако цель авиаудара будет заключаться не в спасении сирийцев, а в послании России, пишет Business Insider.



«Если президент Башар Асад решит вновь использовать химическое оружие, США и их союзники ответят быстро и надлежащим образом», — отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



«Это трагическая ситуация, и если они хотят продолжать идти по пути захвата Сирии, они могут это сделать, но они не могут при этом применять химическое оружие», — заявила постпред США в ООН Никки Хейли.



Автор статьи на новостном портале отмечает, что в настоящий момент сирийское правительство при поддержке со стороны Ирана и России готовится к масштабному наступлению на Идлиб. Идлиб представляет собой последний крупный оплот террористов в Сирии, где с начала войны в 2011 году погибло около 500 тыс. человек, а ещё 1 млн сирийцев пришлось покинуть свои дома.



При бывшем президенте Бараке Обаме США пытались обучать и вооружать представителей умеренной сирийской оппозиции. Однако все усилия провалились, когда американское оружие попало в руки террористов, а оппозиция была подавлена правительством Башара Асада, пользовавшегося прямой поддержкой России и Ирана.



И лишь нынешний президент США Дональд Трамп выступил против Асада, которого обвиняют в применении химического оружия против своих же граждан, пытках и бомбардировках сирийских школ и больниц. Однако авиаударами по Сирии Трамп пытался отправить послание России, а не прийти на помощь сирийцам.



Автор отмечает, что эффект химического оружия значительно более разрушителен, нежели обычного вооружения. При этом его использование вызвало лишь малую долю смертей в стране. Таким образом, даже если администрация Трампа полностью избавит Сирию от химического оружия, страдания продолжатся в том же объёме.



Однако, если бы США того хотели, они бы могли узнать, каким подразделением вооружённых сил правительства Сирии было использовано химическое оружие, и уничтожить его в качестве предупреждения Асаду. Но вместо этого администрация Трампа наносит удары по взлётным полосам и научно-исследовательским центрам, выбирая цели так, чтобы не навредить позициям России.



Тем не менее автор полагает: это не мешает ударам демонстрировать Москве, что США не удастся вытеснить из Сирии, а также насколько важно придерживаться международных норм, запрещающих применение химического оружия.



Притом что США уже не смогут помешать сирийскому режиму массово уничтожать собственное население, ещё не поздно показать, что существуют границы, за которые нельзя выходить, и что США готовы рисковать, для того чтобы обеспечить их соблюдение, пишет Business Insider.