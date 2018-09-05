Эксперт CNN: без Турции и американских бомбёжек наступление в Идлибе не остановить

Из-за отсутствия американских сухопутных сил в провинции Идлиб у США осталось не так много вариантов для остановки наступления российских и сирийских сил в этом районе, заявил в эфире CNN эксперт в области ближневосточной политики Эндрю Тэблер. Тем не менее, по его словам, у Вашингтона есть два козыря: турецкие войска в непосредственной близости от места событий и авиация, способная ударами с воздуха застопорить наступление.

Могут ли Турция или Соединённые Штаты, или союзники по НАТО что-то сделать, чтобы предотвратить это наступление? Разумеется, Российская Федерация уже ответила на предупреждение президента Трампа.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что в Идлибе сформировалось «гнездо терроризма» и «просто выступать с какими-то предупреждениями (здесь он говорит о Трампе), не обращая внимания на очень опасный, негативный потенциал для всей ситуации в Сирии, наверное, является не полным, не всеобъемлющим подходом». Русские, конечно, будут так говорить, однако какие здесь варианты у США?

ЭНДРЮ ТЭБЛЕР, автор книги «В логове Льва»: Да, это хороший вопрос. У США нет сил в этом районе, и они не оказывают, по крайней мере, непосредственной военной поддержки повстанческим группировкам в этой части Сирии. Так что главный козырь здесь — это Турция, у которой есть опорный пункт и войска как в провинции Идлиб, так и в соседних районах. Определённо, это один из козырей.

Другой же козырь — это возможность нанесения воздушных ударов по соединениям режима Асада, которые собираются применить химическое оружие. Учитывая нехватку живой силы, режим Асада зачастую отдаёт предпочтение такому стратегическому оружию, как зарин или хлор, для зачистки местности. США могут нанести удары по этим силам, что, вероятно, будет иметь уничтожающий эффект, так как их очень мало.

Так что я вижу два военных козыря, которые помогут удержать ситуацию под контролем. Кроме того, есть также и дипломатический вариант, однако он выглядит не слишком перспективным, если только чего-то не выйдет из этой встречи в Тегеране или же США и Россия не придут к какому-то соглашению, детали которого сейчас представляются смутными.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2018 года.