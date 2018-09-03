Глава МИД Франции: «Асад выиграл войну, но мира не добился»

В интервью французской радиостанции France Inter министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Башар Асад «выиграл войну, но мира не добился». Он также отметил, что в сирийском Идлибе создаётся «взрывоопасная ситуация», и, если там начнутся столкновения, бои в Алеппо «покажутся цветочками».

«Ситуация в Идлибе тревожная. Башар Асад выиграл войну, но мира не добился», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции France Inter.

Президент Сирии Башар Асад намерен вернуть себе все территории. В Идлибе сейчас находятся террористы, которые были вытеснены сюда правительственными войсками. Таким образом, по словам Ле Дриана, в Идлибе создаётся «взрывоопасная ситуация».

«Есть риск использования химического оружия. Это пока не достоверно, но всё к этому и идёт», — отметил глава МИД Франции.

Французский министр также подчеркнул, что в Идлибе находятся от 700 до 800 тыс. беженцев. «Если в Идлибе будут столкновения, бои в Алеппо — с точки зрения страданий, катастрофы — покажутся цветочками по сравнению с тем, что может произойти здесь», — считает Ле Дриан.

Франция работает с участниками переговоров по Сирии в Астане в надежде «избежать резни», потому что, как выразился министр, «необходимо политическое решение» — изменение конституции, а также подготовка выборов в Сирии.

Россия заинтересована в нахождении политического решения, потому что она не хочет «погрязнуть в трясине», как это было в Афганистане. По словам Ле Дриана, «необходимо предотвратить гуманитарную трагедию, которая так или иначе запятнает репутацию России и Турции».

«Мы ищем решение вместе с Россией и Турцией», — заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.