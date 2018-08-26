Le Monde: Россия превратила операцию в Сирии в витрину оборонного экспорта

Министерство обороны России опубликовало видео, повествующее о «блистательных итогах» российской военной операции в Сирии, сообщает Le Monde. По убеждению журналистов, таким способом Москва прославляет возвращение в статус влиятельной державы на Ближнем Востоке и продвигает экспорт российских вооружений другим странам. Однако, несмотря на очевидные успехи, дальнейшая роль России в решении сирийского конфликта остаётся под вопросом, замечают авторы статьи.

По случаю третьей годовщины военного присутствия России в Сирии российское министерство обороны 22 августа опубликовало видео, повествующее о «блистательных итогах» этой военной операции и иллюстрирующее «величину развёрнутого контингента и российских амбиций», замечает редакция Le Monde в редакционной статье.

Это десятиминутное «упражнение в самолюбовании» содержит на удивление точные статистические данные за исключением некоторых данных «особой важности», отмечает издание. Из видео, в частности, можно узнать, что за три года «боевой опыт» в Сирии получили 63012 российских военных, из них 434 генерала, авиация совершила 39 тыс. боевых вылетов, уничтожены 86 тыс. боевиков, военно-морской флот совершил 189 боевых походов, был протестирован 231 вид новых вооружений и прочее. Как утверждается в видеоролике, на момент прихода российских войск в Сирию всего 8% территории страны было подконтрольно правительству Башара Асада. Сегодня, благодаря поддержке России и Ирана, правительственные войска контролируют уже 96,5% сирийской территории.

При этом, как замечает газета, оборонное ведомство не упомянуло ни о количестве жертв среди мирного населения, ни о миллионах беженцев и переселенцев, вынужденных покинуть страну из-за конфликта. Информации о российских потерях в видео также не содержится.

По убеждению редакции Le Monde, в первую очередь публикация видео призвана была «прославить возвращение России в статус военной державы на Ближнем Востоке». По мнению журналистов, именно в этом состояла цель Владимира Путина — «воссоздать роль, которую играл в регионе бывший СССР и поставить Россию в один ряд с ключевыми действующими лицами».

Опубликованные итоги «иллюстрируют, насколько военная интервенция в Сирии была выгодна российской армии с точки зрения приобретения боевого опыта и развития военно-промышленного комплекса», пишет издание. Кроме того, эта операция стала «гигантской витриной» для экспорта российских вооружений, отмечают журналисты. Возвращение на Ближний восток позволило России заключить новые военные контракты со странами Африки, в частности, с Центральноафриканской Республикой и Буркина-Фасо.

Однако дальнейшая судьба этой «блестящей операции» остаётся под вопросом, отмечает газета. Несмотря на то, что Владимир Путин как минимум дважды говорил о необходимости вывода российских войск из Сирии, на видео утверждается обратное. Российский лидер также настаивает на том, чтобы европейцы взяли на себя обязательства по финансированию восстановления Сирии, которое, по его словам, сделает возможным возвращение беженцев. Однако Берлин и Париж остаются «глухи» к этим просьбам, отказываясь «восстанавливать Сирию для Башара Асада». Как утверждает газета, они не согласятся «вступить на этот путь» до тех пор, пока «не будут созданы условия для политического диалога о будущем Сирии». По убеждению редакции, это «мудрое решение».