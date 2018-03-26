Rzeczpospolita: Легница избавилась от памятника благодарности Советской армии Власти польского города Легница демонтировали памятник благодарности Советской армии, возведённый почти 70 лет назад в самом центре города, пишет Rzeczpospolita. Несмотря на призывы жителей оставить памятник как символ истории, власти города провели демонтаж в рамках так называемого закона о декоммунизации. 26 марта 2018 Rzeczpospolita

Обозреватель Rzeczpospolita: Россия ничем не отличается от Польши, но всё время выигрывает На протяжении всей истории Россия «сгорала, как феникс, и возрождалась из пепла», и за этим феноменом, по мнению обозревателя Rzeczpospolita Богуслава Хработы, стоит «глубокое уважение к государству и рациональное отношение к его ресурсам», а также сохранение преемственности и традиций. Именно поэтому, как считает обозреватель, Россия, в отличие от Польши, «обычно выигрывает». 18 марта 2018 Rzeczpospolita

Польский публицист: крах Украины будет означать Россию у наших границ Варшаве не стоит шантажировать Киев, требуя прощения за бандеровскую идеологию, поскольку с момента обретения Украиной независимости эта страна защищает поляков от российской агрессии, пишет польский публицист Казимеж Вуйчицкий. В издании Rzeczpospolita он призывает польские власти самим просить прощения у украинцев — ведь благодаря их борьбе Россия больше не в силах непосредственно угрожать Польше. 13 марта 2018 Rzeczpospolita

Борис Джонсон: судьба Крыма касается всех нас — мы обязаны противостоять России Спустя четыре года после «аннексии» Крыма следует удвоить усилия по защите демократических ценностей и международного права, считает министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, санкции против Москвы останутся в силе до тех пор, пока Россия контролирует полуостров. 22 февраля 2018 Rzeczpospolita

Rzeczpsopolita: любителям УПА и Бандеры Польша даст от ворот поворот С гражданами Украины, которые пытаются получить право на пребывание в Польше, проводят собеседования по поводу их отношения к УПА, Степану Бандере и Волынской резне, пишет Rzeczpospolita. Издание указывает, что при малейших признаках симпатии к украинским националистам соискателю отказывают во въезде, даже если его предки имели польское происхождение. 16 февраля 2018 Rzeczpospolita

Rzeczpospolita: Россия не сдала экзамен по импортозамещению По данным Федеральной таможенной службы, импорт в Россию из дальнего зарубежья в январе вырос более чем на 21%, пишет Rzeczpospolita. Издание подчёркивает, что такая статистика говорит сама за себя: кремлёвская политика импортозамещения провалилась. 14 февраля 2018 Rzeczpospolita

Rzeczpospolita: Минск претендует на роль миротворца в Донбассе Месяц назад Минск почувствовал дыхание конкурента в спину: а именно Казахстана, лидер которого предложил перенести минский мирный переговорный процесс в Астану, пишет Rzeczpospolita. Поэтому теперь, несмотря на запрет в своей конституции, Белоруссия предлагает выделить соответствующий миротворческий контингент для урегулирования конфликта в Донбассе. 10 февраля 2018 Rzeczpospolita

RP: спор Польши с Израилем — повод для Путина поднять бокал шампанского Разногласия с Израилем по поводу поправок в польский закон об Институте национальной памяти автоматически означает и разногласия между Польшей и Соединёнными Штатами, уверен польский политик Ян Длуги. А это, в свою очередь, напрямую угрожает национальным интересам страны, отметил его коллега Михал Каминьский. Чем не повод для президента России поднять бокал шампанского, отмечается в материале. 8 февраля 2018 Rzeczpospolita

Rzeczpospolita: Дуда объяснился с Израилем и США, а об украинцах и не вспомнил Президент Польши Анджей Дуда принял поправки к закону об Институте национальной памяти, которые вызвали нешуточный скандал сразу в трёх странах: Израиле, США и Украине, — пишет польский журналист Ежи Хащчиньский. При этом Дуда счёл нужным дать публичные объяснения лишь двум из них. Претензии Украины он попросту проигнорировал, говорится в статье Rzeczpospolita. 7 февраля 2018 Rzeczpospolita

Ярослав Качиньский: Польша ничего не получит от ЕС за одни лишь красивые глаза Комитет Европарламента одобрил санкционную процедуру в отношении Польши, в результате которой Варшава может лишиться права голоса в Совете Европы. По мнению экс-премьера Ярослава Качиньского, его страна должна продолжать отстаивать свой суверенитет и свою честь, пишет Rzezcpospolita. «За красивые глаза мы от Европы ничего не получим», — отметил политик. 30 января 2018 Rzeczpospolita