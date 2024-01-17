Rzeczpospolita: «золотой сон» Украины подошёл к концу — на Западе царит всеобщая усталость от конфликта

Сегодня все устали от Украины, как в конце 1981 года все переутомились от польской «Солидарности». Именно таким образом подходят к концу «чудеса реального мира», пишет журналист Ежи Сурдиковский. В статье для Rzeczpospolita он констатирует, что межпартийные споры в Вашингтоне блокируют помощь Украине, а в Брюсселе премьер Венгрии показывает, что красивый фасад ЕС легко разрушается при помощи вето.

«Мы были свидетелями чуда. Почти 45 лет назад мир увидел, что в центральноевропейской стране, угнетённой чередой исторических несчастий и провалившихся восстаний, а также подавленной коммунизмом, порхнула золотая птица свободы, а пробудившаяся нация оказалась неслыханно мудрой и дружественно настроенной друг к другу. Это было чудо «Солидарности». Потом всё было так, как было, потому что чудеса в этом мире случаются неожиданно, но потом так же внезапно исчезают», — пишет в Rzeczpospolita польский журналист Ежи Сурдиковский.

В статье он рассказывает, что и в конце февраля 2022 года в этой же части мира произошло «чудо», когда Зеленский огрызнулся на американцев, что «его не надо подвозить, что ему нужны боеприпасы». «...Тогда привыкшая к беспомощной расхлябанности, культивирующая комфортный дух Мюнхена и Ялты Европа решила достать свои давно не использованные арсеналы, чтобы передать их Украине, она открыла ей свои давно плотно закрытые сокровищницы. Она отказалась от бессмысленных обид на свою младшую сестру из-за океана, чтобы сообща выступить в защиту свободы», — напоминает автор.

Одновременно он признаёт, что этот «золотой сон» защиты Украины продлился не более 16 месяцев, ведь сейчас межпартийные споры в Вашингтоне блокируют помощь, а в Брюсселе «маленький полудиктатор» Венгрии показывает, что красивый фасад ЕС легко разрушается при помощи вето. «Все устали от Украины, как в конце 1981 года все устали от «Солидарности». Именно так подходят к концу чудеса реального мира», — сожалеет автор.

«Что будет дальше? Понятное дело — Россия только этого и ждёт», — признаёт Ежи Сурдиковский. Он объясняет, что, конечно, Москве надо восстановить сначала свои силы, поэтому она не нападёт на Польшу или Эстонию завтра, но вовсе не исключено, что это не произойдёт послезавтра. «В Брюсселе и Вашингтоне, однако, не хотят об этом слышать, они предпочитают насильно обманывать себя бесполезными заклинаниями и подписями, которые стоят столько же, сколько бумага, на которой они виднеются, — так же как они обманывали себя в 1938 году после позорного Мюнхенского соглашения», — резюмировал он.