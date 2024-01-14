Krytyka Polityczna: напряжённость в отношениях Варшавы и Киева будет лишь расти

Несмотря на то что членство Украины в ЕС полностью соответствует геополитическим интересам Польши, именно оно парадоксально породит большой конфликт интересов между двумя странами — за рынок сбыта и за финансовые средства от ЕС, со значительной потерей которых Варшаве придётся смириться, пишет публицист Пётр Вуйчик. В Krytyka Polityczna он указывает и на то, что даже приход оппозиции к власти в Польше не поспособствовал потеплению отношений с Киевом.

Всё указывает на то, что наступил «конец карнавала» в польско-украинских отношениях; говорить о союзе Варшавы и Киева, на который многие повелись, уже тоже не приходится, пишет в Krytyka Polityczna экономический публицист Пётр Вуйчик.

Он объясняет, что прошлогоднее охлаждение польско-украинских отношений можно было попытаться списать на политические вопросы, так как пошатнувшееся правительство партии «Право и справедливость» вслепую наносило удары как внутри страны, так и за её пределами. В тот момент Киев, вне всяких сомнений, сделал ставку на смену власти в Польше и занял выжидательную позицию, которая перемежалась время от времени крайне наглыми выходками, например когда Владимир Зеленский покинул зал во время выступления польского президента Анджея Дуды в ООН.

«Смена власти на Висле на самом деле произошла, поэтому всё указывало на то, что Польша и Украина снова бросятся в объятия друг друга, — но вот незадача. Туск не прекратил транспортную блокаду пропускного пункта, что вызвало беспокойство Еврокомиссии...» — подчёркивает журналист. Он напоминает, что даже письмо ЕС по этому поводу польскому министру инфраструктуры Дариушу Климчаку не помогло, ведь он представитель Польской крестьянской партии, которая поддерживает антиукраинские протесты по вопросам торговли.

В статье Вуйчик рассказывает, что Киев сильно обиделся на Варшаву за блокирование пропускного пункта. Более того, украинская столица рискует полагать, что новое польское правительство на самом деле использует крайне правых, от которых оно официально дистанцируется. «Выходит, что разногласия и напряжённость между Польшей и Украиной следуют не из политики, а в первую очередь из реальных интересов социальных и профессиональных групп», — поясняет публицист. По его словам, если бы партии «Право и справедливость» и «Гражданская платформа» исчезли с политической сцены, то ситуация тоже не особо изменилась бы, потому что их преемникам пришлось бы приспособиться к тем же реалиям.

Одновременно польский журналист предупреждает, что обстановка между двумя странами будет лишь ухудшаться и становиться всё более напряжённой, потому что чем сильнее Украина приближается к ЕС, тем больше появляется потенциальных источников конфликтов. «Несмотря на то что это членство крайне ключевое с точки зрения Польши в целом, парадоксальным образом, но именно с этой страной у нас сильнее всего будут расходится интересы, когда она уже окажется в этой объединённой Европе», — признаёт он.

В тот момент, когда Украина вступит в ЕС, она станет самым бедным государством-членом. Рядом с ней скромную Болгарию можно будет назвать Люксембургом, рассказывает Вуйчик. Одновременно он указывает, что на настоящий момент Польша более чем в три раза богаче своего соседа, даже принимая во внимание то, что нынешний ВВП Украины искусственно раздут ввиду огромной финансовой поддержки со стороны Запада. Следовательно, украинские регионы станут самыми бедными регионами ЕС, и тем самым польская провинция автоматически лишится европейских средств.

Сейчас население Украины оценивается примерно в 30 млн человек, но она будет получать от ЕС больше финансовых средств, нежели Польша с 38 млн. «Никакого заговора здесь нет, это чистая математика», — подчёркивает публицист. Во сколько именно это обойдётся, по его словам, конечно, сейчас сказать сложно, потому что неизвестно, в каком состоянии и когда Украина в итоге вступит в ЕС. Однако в любом случае Польша будет вынуждена смириться с «утратой» значительной части из фондов ЕС.

Более того, сельскохозяйственные товары с Украины составят огромную конкуренцию польским производителям. Также сектору транспорта и логистики придётся нелегко. Со временем Украина начнёт конкурировать с Польшей и другими странами региона за иностранные инвестиции. Сначала в зону Днепра поступят иностранные инвестиции более низкого качества, которые поляков особо не волнуют, однако когда Украина уже крепко встанет на ноги, она будет конкурировать со всей Центральной и Восточной Европой за высококлассные заводы, потому что чрезвычайно низкие цены будут отвечать за её конкурентоспособность.

«Следовательно, напряжённость в отношениях с Киевом будет возникать постоянно, но она вовсе не обязательно должна заканчиваться постоянными скандалами. От политиков будет зависеть, станут ли они служить интересам польских социальных групп так крикливо и скандально, как предыдущее правительство, или скорее культурным, уважительным и предметным путём. К счастью, опытные либералы, похоже, гораздо лучше подготовлены к формированию сложных отношений с Украиной, нежели эмоциональные правые», — резюмирует в статье для Krytyka Polityczna Пётр Вуйчик.