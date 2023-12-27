С самого начала польские власти неправильно вели переговоры по вопросу Украины. Они незамедлительно попали под давление Киева и Брюсселя, забыв про интересы собственных граждан, считает польский эксперт Артур Бартошевич. В беседе с Radio Maryja он обвинил Киев в том, что тот много требует от Варшавы, но одновременно не в состоянии сделать какой-либо добрый жест в её сторону — например, решить исторический вопрос Волынской резни.

Перед лицом украинской конкуренции польская транспортная отрасль и польские фермеры беспомощны. Во-первых, Варшава не намерена прислушиваться к ним, а во-вторых, польские власти уже давно были подвергнуты манипуляциям со стороны Киева и Брюсселя, рассказывает Radio Maryja экономист из Варшавской школы экономики Артур Бартошевич.

В интервью он выражает опасение в том, что масштаб этих манипуляций будет лишь расти, потому что, с одной стороны, отчётливо видно, как Владимир Зеленский оказывает давление на проведение переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском, а с другой стороны, прослеживается натиск Брюсселя в адрес Варшавы, чтобы она пошла навстречу ожиданиям Украины. По его словам, обвинения Польши в непредоставлении и блокировке гуманитарной и военной помощи Украине неслучайны. С помощью этого нарратива заинтересованные стороны хотят добиться того, чтобы в итоге Польша оказывала помощь Украине за свой счёт. «Все страны хотят, чтобы именно Польша взяла на себя расходы», — негодует аналитик.

«Мы с самого начала неправильно вели переговоры по вопросу Украины. Мы просто-напросто поддались процессу манипуляции, цену которой мы платим до сих пор. Я опасаюсь того, что Польша будет вынуждена смириться с ситуацией, которая будет для неё крайне невыгодной», — предупреждает он.

По оценкам Бартошевича, Варшаве следует очень твёрдо и недвусмысленно излагать свою позицию, отстаивать её и говорить о том, что она заботится об интересах граждан Польши. Одновременно эксперт считает, что необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, однако исключительно в тех масштабах, которые Варшава может себе позволить, а не как было раньше — то есть в очень больших обьёмах.

В беседе аналитик также обращает внимание на то, что Украина многого требует от Польши, но в то же время она не в состоянии сделать какой-либо добрый жест в её сторону. Более того, она до сих пор чтит таких преступников, как Степан Бандера и Роман Шухевич. «Украина не делает никаких шагов, которые бы свидетельствовали о том, что наши ожидания — пусть даже исторические — будут каким-либо образом удовлетворены. До сих пор вопрос о Волыни не закрыт и нет доступа к могилам убитых там людей. Украина и далее продолжает делать вид, что этой проблемы не существует», — негодует он.

Бартошевич считает, что в отношении Варшавы Украина приняла потребительскую позицию, в которой она добивается исключительно своих ценностей и прав. Более того, она вовсе не принимает во внимание, что затраты на удовлетворение её ожиданий ложатся на плечи польского общества и польской экономики.

«В добрососедских отношениях все спорные вопросы должны решаться, но не в этом случае. Это показывает, как Украина относится к нынешней игре, то есть она просто хочет использовать Польшу, но совершенно не относится к Республике Польше как к партнёру», — резюмирует он.