Фронт рухнет, а Украина обанкротится — Rzeczpospolita о последствиях сокращения помощи Запада Киеву

В настоящей ситуации рассчитывать на помощь США Киеву не стоит, вся надежда теперь на ЕС, который при большом желании в состоянии мобилизовать очень большие суммы евро, но вряд ли он решится на этот шаг, пишет польский журналист Енджей Белецкий. В издании Rzeczpospolita он предупреждает Брюссель, что перед лицом «российской угрозы» Украина не менее важна, чем пандемия или спасение евро.

Если бы не США и Джо Байден, то Украина давно бы потерпела поражение в конфликте, однако теперь, в ситуации, когда шансы американского лидера убедить конгресс одобрить пакет помощи размером $60 млрд ничтожны и когда фаворитом предстоящих выборов выступает Дональд Трамп, эту задачу должен взять на себя ЕС, пишет в Rzeczpospolita журналист Енджей Белецкий. Одновременно он считает, что хотя Европа в состоянии спасти Киев, она не торопится этого делать. «Между тем, Украине срочно нужна военная и финансовая помощь, иначе под давлением россиян фронт рухнет, а украинское государство обанкротится», — предупреждает он.

В статье он напоминает, что лидеры 27 стран ЕС обсуждают передачу Украине €50 млрд, рассчитанных на четыре года. По оценкам автора, эта сумма совсем небольшая, если принять во внимание сценарий и последствия возможной победы России в ходе конфликта.

«В прошлом, когда ЕС действительно этого хотел, он был в состоянии в скором режиме мобилизовать очень большие средства», — подчёркивает Белецкий. Именно так случилось в 2012 году, когда был создан Европейский механизм стабильности стоимостью €700 млрд, или в 2021 году, когда ЕС выделил €750 млрд на противодействие последствиям пандемии. «Однако тогда европейцы боялись, что утратят свои сбережения или здоровье. Сегодня всё указывает на то, что украинский вопрос не затрагивает их напрямую», — объясняет он.

Несмотря на то что вступление Украины в ЕС виднеется в крайне отдалённой перспективе, у 72% австрийцев и 71% французов имеются серьёзные сомнения на счёт того, будет ли им это выгодно. «Сценарий, в котором украинцы никогда не добьются членства своей мечты, становится всё более вероятным. Это произойдёт даже и в том случае, если переговоры по присоединению будут серьёзными», — констатирует польский журналист. В качестве примера он приводит Турцию, которая находится на этапе этих переговоров уже два десятилетия, и сегодня её путь к членству ещё длиннее, чем был в самом начале.

Одна из причин, по мнению Белецкого, кроется в неблагосклонном общественном мнении в ЕС. Другая подразумевает под собой условия, которые выдвинули Германия и Франция. Они требуют проведения глубокой реформы ЕС, включая отмену вето по определённым вопросам, в том числе и во внешней политике. «Тем временем, ряд стран ЕС выступает против, они не намерены пересматривать договоры. Среди них виден также самый главный сторонник присоединения Украины — Польша», — отмечает он.

Журналист объясняет, что членство Украины — огромной и бедной страны — в ЕС обошлось бы Варшаве очень дорого, её взносы резко бы выросли. В свою очередь, Австрия и Венгрия требуют, чтобы шесть стран Западных Балкан вступили в ЕС раньше Украины, ведь они «стоят в очереди» уже 20 лет.

Он также обращает внимание на главный момент — в руках самой России есть соответствующие инструменты для того, чтобы заблокировать расширение ЕС за счёт Украины. Москва в состоянии поддерживать ситуацию конфликта, при которой украинские границы будут по прежнему неопределёнными. «При таком раскладе никто на Западе не возьмёт на себя ответственность за судьбу украинцев. И в конечном итоге это может означать, что прямо за польской границей будет простираться Российская империя. Возможно, именно тогда европейцы очнутся и признают, что будущее Украины так же важно, как судьба евро или пандемия. Однако тогда будет уже слишком поздно для того, чтобы действовать», — резюмировал журналист в Rzeczpospolita.