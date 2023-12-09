Польский эксперт: Украина — банкрот, а помощь США и Европы сходит на нет
Польский аналитик Марек Будзиш считает, что для Украины наступили очень сложные времена, потому что помощь со стороны США иссякает невероятными темпами, а на новый пакет пока что не приходится рассчитывать, то есть денег не будет. В интервью Radio WNET он объясняет, что украинский вопрос для Америки становится второстепенным — сейчас она будет занята прежде всего внутренними вопросами. Эксперт признал, что его оптимизм тает, потому что администрации Джо Байдена будет всё сложнее добиться любой помощи для Киева.
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