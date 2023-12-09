Польский эксперт: Украина — банкрот, а помощь США и Европы сходит на нет

Сложившаяся ситуация вокруг украинского конфликта крайне опасна и не вселяет никакого оптимизма, говорит польский аналитик Марек Будзиш. В беседе с Radio WNET он объяснил, что Украина направляет 20% ВВП на конфликт и даже не в состоянии обслуживать свои долги, не говоря уже о том, чтобы начать производство собственного оружия.

Польский аналитик Марек Будзиш считает, что для Украины наступили очень сложные времена, потому что помощь со стороны США иссякает невероятными темпами, а на новый пакет пока что не приходится рассчитывать, то есть денег не будет. В интервью Radio WNET он объясняет, что украинский вопрос для Америки становится второстепенным — сейчас она будет занята прежде всего внутренними вопросами. Эксперт признал, что его оптимизм тает, потому что администрации Джо Байдена будет всё сложнее добиться любой помощи для Киева.

Одновременно он указал на то, что Европа вслед за США также намерена свести на нет помощь Украине. Любопытно, что Европа в основном давала Украине кредиты, в то время как США были донором. «Практически 100 процентов украинского бюджета идёт на военные цели. Без военной помощи ей нечего было бы направить в том числе на административные или социальные цели», — объяснил он.

Аналитик также рассказал, что в настоящий момент Украина направлляет 20% своего ВВП на конфликт, поэтому она по уши сидит в долгах, которые уже не в состоянии обслуживать. «Украина — банкрот», — подчеркнул Будзиш.

В беседе эксперт объяснил, что сегодня о каком-либо украинском контрнаступлении не может быть и речи, потому что даже защитить себя Киеву будет сложно. Он также напомнил, что ещё в 2021 году Украина уменьшала свой бюджет на оборону, тем самым сэкономив на безопасности.

Сегодня перед лицом нехватки оружия Украина хочет начать производство собственного вооружения, но у неё нет средств на это, потому что помощь, которая к ней поступала, главным образом была неденежной. США передавали ей своё и закупленное вооружение. Эксперт называет ситуацию потенциально опасной, потому что время играет на руку Москве и в результате дело может дойти до заключения мира на крайне невыгодных для Киева условиях.