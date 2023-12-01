Польский генерал: Киеву придётся сесть за стол переговоров с Москвой, несмотря на все потуги Запада

Мобилизационный потенциал Украины практически исчерпан, военно-политические разногласия там лишь нарастают, а Запад всё сильнее цедит свою помощь, перечисляет польский генерал Вальдемар Скшипчак. В беседе с TOK FM он открыто говорит, что у Зеленского не будет другого выхода, кроме как заключить соглашение с Россией, но на его основании он вряд ли сможет вернуть утраченные территории.

Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что россияне восстановили свои возможности, о чём свидетельствуют их масштабные воздушно-ракетные и беспилотные удары по критически важной инфраструктуре Украины. «Они медленно возвращают себе стратегическое преимущество над украинской армией, которая, к сожалению, в этом году потерпела ряд неудач на поле боя», — рассказал он в эфире TOK FM. У военного нет сомнений в том, что Украину ждут очень сложные времена, потому что россияне готовятся к зимней операции на северо-востоке и юго-востоке, нацеленной на завоевание всего Донбасса.

В интервью он также признал, что «Зеленский устал». «Он сидит в бункере почти два года. Он не смог достичь своих целей, о которых заявлял год назад, говоря, что благодаря поддержке Запада украинская армия освободит оккупированные территории. В целом шансов на освобождение этих территорий на данный момент просто-напросто нет. И перед Зеленским встаёт сложная дилемма: что же делать дальше. Ему придётся сделать выбор: либо мы продолжаем войну, либо будем искать компромиссное решение, в основе которого будет прекращение огня», — разъяснил он. Одновременно, по мнению Скшипчака, выбор в пользу последнего варианта может оказаться неизбежным. «У Украины не будет выбора. Ей придётся искать решение, благодаря которому она сможет выжить…» — добавил он.

Более того, генерал подчеркнул, что прорвать линию обороны России на южном направлении и в Донбассе у украинцев точно не получится, поэтому им следовало бы перейти к стратегической оборонительной операции и сохранить по крайней мере то, что у них сейчас «имеется в руках».

Скшипчак также указывает на серьёзную проблему Украины, которая носит политический и военный характер. По его мнению, внутренние разногласия сильно ослабляют моральный дух украинской армии. «Самый большой удар, который может быть нанесён Украине, — это разногласия между украинцами внутри украинских элит и отсутствие поддержки со стороны Запада. Это именно те две причины, которые могут привести к краху Украины», — пояснил он.

Одновременно польский генерал верит в то, что в Киеве наступит своего рода «протрезвление», он сумеет проанализировать свои политические и военные действия, и в результате украинцы переживут худший период, то есть приближающуюся зиму, которая, по его оценкам, будет тяжелее предыдущей. Однако потом Украине всё равно предстоит сесть за стол перговоров с Владимиром Путиным. «По моему мнению, другого варианта не существует, потому что у него не будет военного потенциала. Мы можем передать им много танков, много оружия и боеприпасов, но у Украины с июня наблюдается нехватка солдат. Мобилизационный потенциал Украины крайне исчерпан», — резюмировал в интервью с TOK FM Вальдемар Скшипчак.