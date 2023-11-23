Telewizja Republika: выгодно России — польский евродепутат назвал играми с гранатой попытки в ЕС создать альтернативу НАТО
Разговоры в ЕС о создании европейской обороны в качестве альтернативы для НАТО абсурдны, считает евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Чернецкий. По его оценкам, в ситуации, когда за восточной границей Польши и ЕС разворачивается вооружённый конфликт, Европа точно нуждается больше в Америке, нежели наоборот.
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