Нечто драматично бездумное, ошибочное и выгодное России — такое мнение высказал польский евродепутат Рышард Чернецкий, комментируя идею создания в Европе альтернативной версии НАТО. В интервью Telewizja Republika он назвал политическим преступлением попытки раскола трансатлантического альянса. По его словам, на фоне усиливающейся России это особенно опасно и Европа как никогда нуждается в поддержке США.

Разговоры в ЕС о создании европейской обороны в качестве альтернативы для НАТО абсурдны, считает евродепутат от партии «Право и справедливость» Рышард Чернецкий. По его оценкам, в ситуации, когда за восточной границей Польши и ЕС разворачивается вооружённый конфликт, Европа точно нуждается больше в Америке, нежели наоборот.



«Такого рода игры с гранатой в виде создания какой-то альтернативы для НАТО — это нечто драматично бездумное, ошибочное и выгодное России», — объяснил политик в беседе с Telewizja Republika. «Попытки раскола трансатлантического альянса — это нечто фатальное, это политическое преступление», — добавил он.

В интервью Чернецкий также напомнил, что Польша не получила от ЕС ни одного евро на строительство ограждения на восточной границе. «Когда неизвестно, в чём дело, дело в деньгах. Создание европейской армии означает также — внимание, здесь вся суть — общие заказы вооружения; конечно же, не нужно быть ясновидящим, чтобы понимать, что за эти заказы будет отвечать немецкая и французская промышленность», — объяснил он.

Евродепутат также обратил внимание на то, что в течение года Запад передал Украине 300 танков, за этот же период российская промышленность произвела их 700 штук. «На самом деле Россия продолжает быть очень опасной», — предупредил он.

Политик подчеркнул, что через полтора года, в 2025 году, Россия восстановит свой военный потенциал до уровня начала 2022 года. Все потери в её армии будут восполнены. По его оценкам, Россия до сих пор мощная.