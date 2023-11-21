Wirtualna Polska: бесценный опыт — Запад использует Украину для апробации новых военных технологий и концепций

Запад передаёт украинским солдатам два вида вооружения — очень старое, которому уже пора идти на металлолом, и современное. Это своего рода сделка, пишет польский журналист Лукаш Михалик. На портале Wirtualna Polska он указывает, что хотя будущие конфликты могут и быть отличными от украинского, Запад получает бесценные знания о реалиях современного полномасштабного сражения и сводки данных об эффективности его вооружений в бою.

Несмотря на всё своё трагическое измерение, украинский конфликт стал для Запада уникальной возможностью проверить его военные технологии и концепцию их использования, пишет на Wirtualna Polska журналист Лукаш Михалик. «Это бесценные знания, которые невозможно или крайне сложно добыть в мирное время», — подчёркивает он.

В статье Михалик объясняет, что военная помощь, поступающая на Украину из разных уголков мира, бывает двух видов. С одной стороны, она получает много устаревших вооружений, передача которых равносильна сдаче в металлолом. В качестве примера он приводит изношенные БТР М113. Журналист указывает, что эта сделка выгодна для обеих сторон, ведь для Украины старая техника лучше, чем вообще её отсутствие, а БТР М113, пусть старый и плохо бронированный, для солдат намного лучше, нежели гражданский пикап. В свою очередь, доноры оружия тоже рады, потому что стоимость передачи старого оборудования иногда даже ниже, нежели стоимость хранения или утилизации. В качестве примера он приводит переданные Киеву старые боеприпасы или гранатомёты — такие как польский РПГ-76 «Комар», — которые уже не соответствуют современным стандартам, но все ещё эффективны в бою.

С другой стороны, украинские солдаты получают не только старую технику, но и новейшее вооружение — модели оружия, производимые и разрабатываемые в настоящее время, или старые варианты постоянно совершенствуемого вооружения, например, ракеты Brimstone, указывает польский журналист. «Это очень ценный дар, но его передача — это больше, чем просто жест поддержки, это своего рода сделка», — отмечает Михалик. «По мере того, как очередные партии различного вооружения поступают на восток, поток данных, собранных украинцами при эксплуатации западной техники, а также завоёванной российской техники, передаётся на Запад», — предупреждает он.

Начальник Генерального штаба Войска Польского Веслав Кукула в октябре этого года заявил следующее: «У нас никогда не было такой возможности быстрого сбора информации и крайне быстрого применения её на практике».

Вне всяких сомнений, не каждый современный конфликт в будущем будет похож на украинский, но собранная информация о том, как отдельные модели техники проходят проверку на поле боя, неоценима. Оказывается, что таблицы технических данных при оценке качества техники не всегда отражают действительность.

Не только Польша делает выводы из украинского конфликта, аналогичные мнения высказывают военные и политики Великобритании. «Поддержка Украины привела к резкому увеличению возможностей британской армии. Это связано с доступом к российской технике и наблюдением за боевыми действиями… Можно очень быстро научиться тому, что работает, а что нет. Темпы оборонных инноваций в странах НАТО примерно такие же, которых можно ожидать в военное время», — заявил замминистра обороны страны.

Важный вывод, который Запад сделал, — это частичный отход от действующей с начала 21 века концепции, предполагающей наращивание преимущества за счёт создания сложной, очень эффективной, но в то же время дорогой военной техники. Британцы также отметили уязвимость логистической системы к атакам с применением высокоточного оружия большой дальности. На практике это означает, что маскировка и сокрытие местонахождения складов горючего, складов оружия и военной техники имеют не меньшее значение, чем противовоздушная оборона. «Цитируя британцев, украинский урок для вооружённых сил можно свести к принципу: «если тебя найдут, ты мёртв», — резюмирует на Wirtualna Polska журналист.