NYT: Европа обещает оружие Киеву, но стремится восполнить собственные пробелы в вооружениях

«Если Запад перестанет поддерживать Украину, то не будет ни Украины, ни европейской архитектуры безопасности», — заявил недавно один из ведущих эстонских дипломатов Йонатан Всевийов. Между тем, лишь часть боеприпасов, которые в итоге будут произведены в США и Европе, будет направлена на Украину, поскольку союзники будут восстанавливать свои собственные запасы, пишет The New York Times.

В то время как в США растёт нежелание направлять Украине дополнительную военную помощь, европейские лидеры пытаются восполнить этот пробел, обещая новую поддержку Киеву в его борьбе с Россией в войне на заднем дворе Европы, пишет The New York Times.

Некоторые страны, в том числе Германия, Великобритания и Норвегия, наращивают производство оружия, особенно артиллерийских боеприпасов, в которых так нуждается Украина.

В то же время тревожным признаком является то, что Евросоюз, по всей видимости, не выдержит первой проверки на способность поддержать Украину. Широко разрекламированное обещание передать Украине в течение года один миллион снарядов калибра 155 мм, как ожидается, не будет выполнено.

«Миллион не будет достигнут — мы должны исходить из этого», — заявил на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус, признав, что блок пропустит установленный на март 2024 года срок.

Европейские чиновники уже давно опасаются, что растущая оппозиция республиканцев против военной поддержки, которую США оказывают Украине, — $45 млрд на вооружение и другое оборудование — приведёт к снижению ведущей роли Америки в финансировании войны, если президент Байден проиграет перевыборы.

Эти опасения усилились в этом месяце, когда республиканцы в палате представителей отложили план Байдена по выделению $105 млрд на оказание экстренной помощи в связи с несколькими мировыми кризисами, включая около $61,4 млрд для Украины.

Если бюджетное противостояние не будет урегулировано, официальным лицам в Вашингтоне и Киеве придётся решать, как лучше потратить оставшиеся $4,9 млрд ранее одобренной помощи Украине в области безопасности, если это последний доступный источник американского финансирования в обозримом будущем.

Однако это может оказаться малоутешительным для Украины. «Мы, европейцы, обладающие необходимыми для этого средствами, должны быть готовы политически и материально помогать Украине и продолжать это делать, даже заменить США, если, что вполне вероятно, их поддержка уменьшится», — заявил недавно главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель.

«Если Запад перестанет поддерживать Украину, то не будет ни Украины, ни европейской архитектуры безопасности», — заявил недавно один из ведущих эстонских дипломатов Йонатан Всевийов. Между тем, лишь часть боеприпасов, которые в итоге будут произведены в США и Европе, будет направлена на Украину, поскольку союзники будут восстанавливать свои собственные запасы.

Хотя поддержка Украины не является единодушной — Словакия заявила, что прекратит военную помощь Киеву, а Венгрия пытается затормозить новое финансирование войны со стороны Евросоюза, — только в пятницу Нидерланды, Финляндия и Литва объявили о новой помощи на нужды обороны. Самая большая сумма поступила от голландского правительства, которое обязалось направить в следующем году более $2,1 млрд.

Бельгийское правительство также объявило, что в следующем году предоставит Украине почти $1,85 млрд за счёт налогообложения доходов от замороженных российских активов, которые сейчас хранятся в финансовых учреждениях, расположенных в Бельгии.

По данным Кильского института, опубликованным в июле, Германия занимает второе место по объёму военной помощи Украине. Европа также готова поставить Украине одно из наиболее необходимых ей вооружений: снаряды калибра 155 мм, которыми стреляют из гаубиц и которые составляют основу украинских вооружённых сил.

Несмотря на предполагаемый провал кампании стран — членов ЕС и Норвегии по передаче миллиона снарядов, официальные лица и эксперты говорят, что уже само обещание предоставить боеприпасы помогло оживить европейскую оборонную промышленность.

По словам Камиля Гранда, который в начале войны был помощником генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, наращивание мощностей по производству боеприпасов в Европе настолько значительно, что к концу следующего года, если прогнозы не изменятся, «может быть достигнут паритет» с американским производством.

Как это может произойти, зависит от несколько туманных оценок производства, которые публикуют европейские руководители и американские официальные лица.

В Европе, где нет единого координатора по вопросам обороны, производители оружия, как правило, неохотно раскрывают цифры годового производства. Исключение составляет немецкая фирма Rheinmetall, один из крупнейших на Западе производителей боеприпасов. По её прогнозам, к концу 2024 года она сможет выпускать не менее 600 тыс. 155-миллиметровых патронов в год по сравнению с 450 тыс. в начале этого года.

BAE Systems, гигантский британский военный подрядчик, намерен к 2025 году увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в восемь раз по сравнению с довоенным уровнем, хотя компания не даёт оценки, сколько именно снарядов это может быть. Другие европейские производители боеприпасов, включая норвежскую компанию Nammo и французскую Nexter, увеличивают выпуск на десятки тысяч снарядов.

В совокупности, по словам Гранда, к концу 2024 года Европа сможет производить сотни тысяч 155-миллиметровых боеприпасов — по сравнению с примерно 230 тыс. снарядов в год до начала войны. Согласно новым прогнозам армии США, к концу 2024 года американские производители намерены выпускать 720 тыс. снарядов в год.

По словам Дугласа Буша, помощника министра армии США и руководителя службы закупок, дальнейшее увеличение объёмов производства во многом зависит от того, одобрит ли конгресс выделение $3,1 млрд, которые включены в общее предложение администрации Байдена о предоставлении чрезвычайной помощи в размере $105 млрд.

На брифинге 7 ноября в Вашингтоне Буш заявил, что дополнительные средства позволят увеличить американское производство 155-миллиметровых боеприпасов до 80 тыс. патронов в месяц в первой половине 2025 года, или до 960 тыс. в год.

Лишь часть боеприпасов, которые в итоге будут произведены в США и Европе, будет направлена на Украину, поскольку союзники будут восстанавливать свои собственные запасы. Но увеличение производства — это первый шаг к обеспечению Украины и укреплению европейской безопасности.

Работающий сейчас в Европейском совете по международным отношениям Гранд считает, что вероятность того, что кандидат в президенты от Республиканской партии, выступающий за сокращение помощи, победит Байдена, является основной движущей силой продолжающейся борьбы в Европе — особенно с учётом того, что некоторые недавние опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп получит сильную поддержку в теоретическом матче-реванше с Байденом. Будучи президентом, Дональд Трамп не очень хорошо относился к НАТО и планировал вывести тысячи американских военнослужащих из Европы до того, как в 2020 году был избран Байден, отмечает The New York Times.