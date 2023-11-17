Politico: Европа не справилась — президент Латвии призвал закупать снаряды для Украины за пределами ЕС

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что, поскольку Евросоюз не сумел поставить на Украину боеприпасы в соответствии с обещанным ранее графиком, ему пора начинать поиски за рубежом, чтобы обеспечить Киев снарядами. Как заявил политик в интервью Politico, сейчас важно, чтобы Украина продолжала боевые действия и получала всё необходимое.

Поскольку Евросоюз не сумел поставить на Украину боеприпасы в соответствии с обещанным ранее графиком, ему пора начинать поиски за рубежом, чтобы обеспечить Киев снарядами. Об этом в интервью Politico заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Руководство ЕС обещало к марту поставить 1 млн снарядов. Такая цель с самого начала казалась труднодостижимой для блока, который создавался как мирное объединение. Так и получилось. С начала этого года в рамках программы поставки снарядов на Украину из национальных запасов туда было отправлено всего 300 тыс. боеприпасов.

«Мы давно уже говорим о том, что, если боеприпасов не хватает, если в ЕС недостаточно боевой техники, давайте покупать их где-нибудь ещё для передачи Украине, — сказал Ринкевичс, 12 лет проработавший министром иностранных дел Латвии, а сейчас в качестве президента представляющий свою страну на международной арене. — Сейчас важно, чтобы Украина продолжала боевые действия и получала всё необходимое».

Как отмечает издание, вопрос о том, должны ли все боеприпасы изготавливаться компаниями из ЕС и Норвегии, вызывает немало споров с самого начала действия программы. Франция, у которой самая крупная оборонная промышленность в Евросоюзе, настаивает на введении строгих ограничений для поставок боеприпасов не из ЕС. Другие же страны, включая Швецию и Прибалтику, с большей готовностью говорят о приобретении снарядов за пределами Европы.

«Сегодня серьёзная проблема для нас — это даже не оборонные расходы, а вопрос о том, где найти боевую технику для пополнения запасов, для перевооружения наших армий», — сказал Ринкевичс.

«Мы все понимаем, что вооружённый конфликт на Украине продлится дольше, чем можно было спрогнозировать полтора года тому назад, и что нам тоже надо наращивать боевые возможности. Поэтому мы должны всерьёз задуматься о том, как работает европейская военная промышленность и как нам решать эту проблему», — заявил он.

Латвийский президент обеспокоен ещё и тем, что проблемы в ЕС могут повлиять на Соединённые Штаты, где помощь Украине тоже сталкивается с трудностями политического характера.

«Когда я говорю с американцами, у меня возникает определённая обеспокоенность. Американцы живут под впечатлением, что Европа даёт недостаточно, хотя на самом деле мы тратим на Украину больше, чем США, если сложить военные и все прочие программы», — сказал Ринкевичс.

«И вот я думаю: если они опять услышат, что Европа не в состоянии произвести достаточно боеприпасов или предоставить достаточно финансовой поддержки, то это окажет негативное воздействие на дебаты в США, потому что там будут выдвигать следующий аргумент: эй, ребята, если Европа делает недостаточно или если Европе наплевать, то и нам это должно быть безразлично», — добавил он.