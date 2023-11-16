WION: новая сделка по закупке российских ПЗРК «Игла-С» укрепит оборонный потенциал Индии

Индия и Россия договорились о реализации крупной сделки на поставку и организацию производства переносных зенитных ракетных комплексов модели «Игла-С». Индия считается крупнейшим в мире импортёром оружия. А Россия остаётся крупнейшим поставщиком военной продукции в эту страну, помогая ей укреплять свой оборонный потенциал, сообщает WION.

В условиях, когда в мире бушуют конфликты, наблюдается всплеск и на рынке глобальных закупок оружия. Индия теперь тоже укрепляет свой оборонный потенциал в сотрудничестве с Россией.



Москва подписала сейчас контракт на поставки для Нью-Дели российских переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С». Кроме того, Индией было получено разрешение на выпуск систем «Игла-С» местного производства на основании лицензии.



Вот характерные изображения этих зенитных ракетных комплексов. «Игла-С» — это переносной зенитно-ракетный комплекс, который обычно называют «ПЗРК». Подобные ПЗРК могут использоваться как одним человеком, так и боевым экипажем, чтобы сбивать самолёты противника.



Кроме того, «Игла-С» может также нейтрализовать воздушные цели, такие как крылатые ракеты и дроны. Вся система состоит из четырёх частей: сама ракета, пусковой механизм, мобильная испытательная станция и испытательный комплекс.



Индия является крупнейшим в мире импортёром оружия. И Россия остаётся для неё крупнейшим поставщиком оборонной продукции. Министерство обороны Индии стабильно получает из России истребители модели «Сухой» Су-30МКИ, танки, бронетехнику и снаряды. Ранее в этом году Москва и Дели также запустили совместное производство автоматов Калашникова модели АК-203.



Дата выхода в эфир 14 ноября 2023 года.