AT: Россия хочет запустить совместное производство новых танков в Индии — но конкуренция высока

Россия ищет способ принять участие в индийской программе по созданию танков следующего поколения, которая направлена на замену старых машин Т-72 и более модернизированных модификаций Т-90 на новый вариант, пишет Asia Times. В рамках этой программы Индия планирует ввести в эксплуатацию 1700 новых единиц бронетехники к 2030 году. Но, помимо России, она также направила запросы о возможности сотрудничества во Францию, Южную Корею, США, Германию, Италию, Великобританию, Турцию и другие страны — поэтому конкуренция будет высокой, отмечается в статье.

Москва активно ищет для себя место в индийской программе по разработке танков следующего поколения и хочет договориться с Индией о поставках боевых машин Т-14 «Армата», пишет Габриэль Онрада на страницах Asia Times. Однако проблемы, связанные с западными санкциями, могут вынудить индийское правительство «держаться подальше», считает автор. Кроме того, ситуация осложняется тем, что есть и множество других претендентов для участия в этой программе на международной арене.



Россия готова поделиться своими технологиями новейшей модели Т-14 с индийским проектом по созданию основного боевого танка (ОБТ) следующего поколения. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов на выставке Aero India 2023, сообщается в статье. «Российская сторона планирует принять участие в совместной разработке индийского основного боевого танка с использованием современных российских технологий в области танкостроения», — пояснил он.



Дрожжов также рассказал, что Индия вскоре планирует объявить международный тендер на свой проект по созданию основного боевого танка следующего поколения, в ходе которого будут определены его ключевые тактико-технические характеристики. Такое сотрудничество наверняка стало бы подспорьем для России, которая пытается поддержать свою ориентированную на экспорт оборонную промышленность на фоне западных санкций, отмечается в статье.



Ранее журналисты Asia Times уже сообщали о попытках России убедить Индию присоединиться к программе по созданию лёгких истребителей-невидимок пятого поколения Су-75. Однако до сих пор неясно, сможет ли Москва убедить индийские власти, учитывая опасения в отношении бесперебойных поставок всех необходимых аэрокосмических компонентов из России и проблем с оплатой из-за западных санкций, подчёркивает автор.



Но, возможно, ей может повезти больше, если Индия согласится стать партнёром по выпуску танков Т-14, пишет Asia Times. Россия активно ищет возможности принять участие в индийской программе по разработке будущего танка следующего поколения (Future Ready Combat Vehicle), которая направлена на замену индийских машин Т-72 со стажем более 40 лет и модернизированных танков на базе Т-90, а также на поиск альтернативных вариантов вместо отечественного индийского танка Arjun, выпуск которого осложняется многими факторами.



По сообщениям индийских СМИ, эта программа предусматривает ввод в эксплуатацию 1700 боевых машин к 2030 году. Согласно плану, созданные в рамках программы FRCV будущие танки должны обладать повышенным уровнем защиты против асимметричных угроз, таких как барражирующие боеприпасы и беспилотники, а также иметь систему активной защиты и включать улучшенные возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), поясняется в статье.



Также сообщалось, что, помимо России, Индия направила запросы на предоставление информации о возможностях сотрудничества различным мировым производителям бронетехники. В частности, во Францию ​​были направлены запросы в отношении модели Leclerc, в Южную Корею — на K1, в США — на танки M1AX Abrams, в Германию — на Leopard 2, в Италию — на Ariete, в Сербию — на M-84, в Израиль — на модель Merkava, в Великобританию — на Challenger 2, а в Турцию — на модель Altay. Это обостряет конкуренцию за участие в программе модернизации индийской бронетехники.



Хотя произведённые в Индии в рамках лицензии модернизированные машины Т-72 и Т-90 до сих пор остаются основой её бронетанковых войск, их эксплуатация сейчас связана с рядом технических сложностей, пишет Asia Times. В частности, в 2017 году сообщалось, что индийские танки Т-90 вышли из строя из-за разрыва приводного ремня вентилятора во время Армейских международных игр, что привело тогда к значительной утечке масла и к дисквалификации индийской команды на соревнованиях.



Кроме того, в ряде СМИ сообщалось, что модернизированный танк Т-90 страдает от «куриной слепоты» в пустынных районах, поскольку его приборы ночного видения плохо работают при высоких температурах. В отчёте также говорилось, что электронные системы танка регулярно выходили из строя в условиях жары, отмечается в статье.



Индия предпринимала усилия и для выпуска собственного танка Arjun, однако эта программа до сих пор вызывает много вопросов. Как написал эксперт Кайл Мизоками в статье, опубликованной осенью 2021 года изданием The National Interest, Индия начала разработку первой модели Arjun ещё в 1972 году, но танк не был готов к производству вплоть до 2009 года. Из-за такого длительного периода основные конструктивные решения уже успели устареть, поскольку мировые технологии активно совершенствовались, подчёркивает Мизоками.



Если в 1970-х годах такие технологии, как навигация GPS, приёмники предупреждения о лазерном облучении, невзрывная реактивная броня (NERA) и другие инновации были всего лишь исследовательскими работами, то к 2000-м они уже фактически стали обязательными, что привело к многочисленным изменениям в конструкции Arjun.



Как пишет Мизоками, поскольку индийские разработки длились десятилетиями и отставали от авангарда мировых технологий, то Ardjun в итоге превратился «в посредственный, а не передовой танк». Он также утверждает, что промышленная база Индии даже близко была не способна производить сложные боевые танки собственной конструкции, не говоря уже о множестве других сопутствующих проблем, таких как бюрократия и затягивание процесса.

В то время как новый российский танк Т-14 «Армата», по мнению аналитиков, способен удовлетворить основные потребности индийской армии, поскольку его технические характеристики ушли далеко вперёд от старых разработок советской эпохи, эта 55-тонная машина стала первым российским танком с необитаемой башней: его экипаж, состоящий из трёх человек, размещается в бронированной капсуле внутри корпуса, что значительно повышает живучесть за счёт изоляции от горючего и боеприпасов танка, поясняет Asia Times.



На вооружении танка «Армата» имеется 125-миллиметровая гладкоствольная самозарядная пушка, 12,7-миллиметровый спаренный пулемёт и ещё один 7,62-миллиметровый пулемёт, установленные на дистанционно управляемом боевом модуле (ДДУ). Кроме того, Т-14 имеет трёхуровневую схему защиты с применением радиопоглощающей краски и дополнительного кожуха для защиты от инфракрасного излучения «Накидка», а также АПС «Афганит» с системами жёсткого и мягкого поражения и динамической защитой «Малахит».



«Армата» оснащается 360-градусным прицелом командира для ситуационной осведомлённости, тепловизором и приборами ночного видения как для командира, так и для наводчика. Новый российский танк также имеет переднюю инфракрасную камеру для механика-водителя и несколько корпусных камер для 360-градусного обзора. Кроме того, Т-14 имеет дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, способен выполнять сетецентрические операции и предназначен для работы в составе автономного модуля, состоящего из боевых машин и машин обеспечения, говорится в статье.



В то же время у Т-14 есть и свои проблемы в эксплуатации, отмечает автор. Как сообщали ранее некоторые западные СМИ, развёрнутые на территории Украины российские силы «не хотели принимать» некоторые поступившие туда танки из-за плохого технического состояния, включая проблемы в двигателе и тепловизионных системах.



Согласно ряду источников, министр обороны России Сергей Шойгу также охарактеризовал выпуск Т-14 в 2022 году как «опытно-промышленную» серию. Это может означать, что данные танки не будут соответствовать всем обычным стандартам для их сертификации в качестве действующих боевых машин, предполагает Asia Times.