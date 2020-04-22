Drive: боевые испытания «Арматы» в Сирии повышают экспортную ценность российских танков

Полевые испытания новых танков Т-14 «Армата» в Сирии могут способствовать продвижению этого российского проекта на мировом рынке, несмотря на все существующие проблемы, пишет The Drive. Москва уже не раз использовала этот вооружённый конфликт в качестве «полигона» для испытаний своего нового оружия и военной техники — и заявления о том, что российский танк «хорошо зарекомендовал себя в бою», также повысят его экспортную ценность, говорится в статье.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подтвердил, что новые российские танки Т-14 «Армата» уже применялись на территории Сирии. «Они использовались в полевых условиях, в Сирии, поэтому мы учли все нюансы», — заявил Мантуров в недавнем телеинтервью. Это заявление можно считать официальным свидетельством представителя российских властей о первом применении этих боевых машин за рубежом, пишет The Drive.

Пока неясно, насколько «жёсткими» на самом деле были боевые испытания Т-14 на Ближнем Востоке и в чём именно они заключались, поскольку министр не сообщил никаких дополнительных подробностей. Однако отправка новых танков в Сирию, пусть даже на короткое время, всё равно может оказаться полезной для «пропагандистских целей России» и продемонстрировать приверженность продвижению этого проекта на международном рынке вооружений, несмотря на все существующие проблемы, отмечается в статье.

Кремль уже давно использует сирийский конфликт в качестве полигона, предоставляющего возможность испытать новое оружие и другую военную технику, пишет The Drive. Ранее российские военные уже проводили в Сирии испытания других существующих и новых систем вооружения и военной техники, в том числе крылатых ракет «Калибр» морского базирования, крылатых ракет воздушного базирования «Х-101», боевых самолётов Су-35С, боевых машин БМПТ «Терминатор» и беспилотных наземных боевых машин в реальных боевых условиях. Однако Россия прежде не отправляла туда тяжёлую бронетехнику, подобную Т-14, подчёркивается в статье.

«Армата» имеет улучшенную броню по сравнению с российскими танками предыдущих поколений и активную систему защиты от противотанковых ракет и ПТРК. Повышенная защита танка также делает экипаж менее уязвимым, сообщает The Drive. Для этого в конструкции реализована схема с расположенной внизу корпуса капсулой для экипажа и беспилотной башней. «Тем не менее существует вероятность того, что стечение разных факторов может привести к повреждению или выведению танка из строя. Это станет негативным результатом для российских властей и возможным пропагандистским успехом для антиасадовских группировок», — предполагает автор.

Россия впервые публично представила Т-14 в 2015 году во время ежегодного парада, посвящённого победе над Германией во Второй мировой войне, и объявила о планах приобрести тысячи таких машин к концу этого года, напоминает The Drive. Однако из-за ряда проблем, включая высокую стоимость «Арматы» по сравнению с другими существующими моделями, эти планы пришлось отсрочить. Сейчас Москва планирует закупить лишь около сотни боевых машин в рамках первой серийной партии, говорится в статье. Ранее в феврале генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что его предприятие поставит первую серийную партию танков Т-14 уже в этом году.

Во время интервью министр промышленности и торговли России также выразил надежду, что стоимость «Арматы» снизится по мере роста серийного производства. «Она дорогая ещё и потому, что пока проходит ещё цикл дополнительных испытаний, модернизации. Потому что Министерство обороны заказало дополнительные технические решения, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — пояснил Мансуров.

Российский министр также рассказал о потенциальных экспортных заказах, которые могли бы дополнительно помочь снизить издержки, и сказал, что уже имеются «предварительные заказы», однако отказался называть возможных клиентов, говорится в статье. «В следующем году, когда начнутся серийные поставки этих танков в Минобороны и будет получен экспортный сертификат, мы начнём работать с иностранными заказчиками», — сообщил Мантуров.

Осуществятся ли собственные планы России по производству Т-14 или нет, остаётся неясным, говорится в статье. В последние годы российский оборонный бюджет регулярно сокращается, а Кремль часто меняет приоритеты, особенно в финансировании крупных стратегических систем вооружений, включая гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты с ядерными двигателями и ядерными боеголовками, а также торпеды сверхвысокой дальности.



Однако возможность сказать, что Т-14 «хорошо себя зарекомендовал в бою» или иным образом успешно применён в Сирии, поможет Кремлю в экспорте танков за рубеж, отмечает The Drive. Конечно, интересно было бы узнать какие-то дополнительные подробности о развёртывании «Арматы» в Сирии, а также о том, какие последствия это будет иметь в будущем, заключает автор.