National Interest о преимуществах «Арматы»: революционная конструкция, да и по цене выгоднее своих конкурентов на Западе

Новый российский танк «Армата» имеет много передовых характеристик, однако и стоить он будет немало, пишет The National Interest. Хотя первоначальный план уже сократили, всё равно пока сложно представить, что экспорт «Арматы» принесёт достаточную прибыль, позволяющую запустить массовое производство и укомплектовать на 70% парк основных боевых танков новыми машинами, полагает автор. Поэтому эксперты рекомендуют отказаться от «излишеств» на борту в пользу экономичности.

Не проходит и месяца, чтобы в российских СМИ не появилась очередная новость о новейших характеристиках танка Т-14 «Армата», включая даже такие детали, как противоскользящее покрытие или даже бортовой туалет, отмечает The National Interest. При этом «Армата» пока выигрывает и в ценовом сражении, если сравнивать с такими американскими аналогами, как M1A2 «Абрамс». Однако даже такая сравнительно невысокая стоимость пока является для российского военного бюджета нелёгкой ношей и вызывает сомнения в том, что Россия в ближайшие годы сможет выпустить тысячи новых танков и выполнить поставленную цель, на 70% укомплектовав свой парк основных боевых танков передовыми «Арматами», полагает автор.



Как обычно бывает с новыми российскими образцами вооружений, Министерство обороны России регулярно сопровождает информацию о новинках подробными комментариями и оценками изготовителей, говорится в статье. В частности, не так давно появилась официальная информация о 7,62-мм пулемёте «Арматы», для которого было разработано специальное устройство дистанционного перезаряжания, а также осуществлена герметизация электроспуска пулемёта, чтобы сделать его полностью влагонепроницаемым. Танк «Армата» также оснащён тяжёлым пулемётом «Корд» калибра 12,7 мм, который эффективен против лёгкой брони и некоторых типов летательных аппаратов. Однако маловероятно, что у «Корда» также есть устройство дистанционного перезаряжания, поскольку его установка связана с дополнительными техническими трудностями, пишет The National Interest.



Эффективное вспомогательное вооружение — это лишь малая часть из длинного списка характеристик и функциональных возможностей «Арматы», куда входят и такие технические усовершенствования, как современная динамическая защита, пушка калибра 125 мм в необитаемой башне, ракеты с лазерным наведением и дальность хода по топливу свыше 500 км, отмечается в статье. «Даже если исключить неправдоподобные утверждения о том, что «Армата» сможет воевать на Марсе и вести огонь из рельсовой пушки, никто не сомневается, что Т-14 имеет революционную конструкцию. Если о сравнительных преимуществах и недостатках самолётов Су-57 и Ф-35 ещё можно поспорить, то танк «Армата» совершенно определённо превосходит основные боевые машины НАТО по таким показателям, как огневая мощь, манёвренность и живучесть», — констатирует The National Interest.



Такое внимание Москвы к модернизации своего танкового корпуса объясняется важными различиями в военных доктринах России и США, говорится в статье: «Со Второй мировой войны танки являются незаменимым средством демонстрации российской (а ранее советской) военной мощи на огромных просторах Евразии». В то время как Соединённые Штаты скорее можно считать «морской державой» — американцы чаще перебрасывают боевые силы по воздуху или по морю, поэтому вкладывают больше инвестиций в соответствующие виды вооружений, в том числе ударные авианосные группы, поясняет The National Interest.



«Армата» заметно выигрывает и в ценовом сражении в отношении сопоставимого американского аналога: по предварительным оценкам, российский танк будет стоить $4 млн, в то время как американский M1A2 «Абрамс» обходится в сумму $6 млн. Однако даже такая сравнительно «невысокая» цена создаёт огромную нагрузку на военный бюджет, который Россия старается распределять очень экономно, чтобы ей «хватило средств на амбициозные программы модернизации ВМФ, ВВС и сил ПРО», подчёркивается в статье. Если изначально российские военные планировали уже к 2020-му выпустить 2300 серийных танков Т-14, то позднее производственные показатели пришлось резко сократить, пишет The National Interest.



Причём кардинального решения этой проблемы пока не предвидится, отмечает автор. Если предположить, что Россия сможет разработать некую «упреждающую экспортную стратегию» наподобие той, что она пытается создать для Су-57, тогда часть затрат она сможет компенсировать за счёт экспорта. «Но очень трудно себе представить, что экспорт «Арматы» принесёт достаточную прибыль, чтобы построить тысячи танков и выполнить поставленную цель: на 70 процентов укомплектовать парк основных боевых танков машинами Т-14», — полагает The National Interest.



Естественно, это не означает, что новой «Армате» пока совсем не найдётся места в российской армии, поясняет автор. Москва может использовать какие-то компромиссные варианты, самый очевидный из которых — попытаться «оптимизировать» затраты на производство нового танка. В частности, многие комментаторы уже рекомендовали пожертвовать такими «излишествами», как бортовой туалет, сохранив при этом ключевые боевые характеристики «Арматы», и лишь позднее, на протяжении ближайших десятилетий, постепенно расширять производство и внедрять новые модификации, заключает The National Interest.