Diplomat: для эффективных учений России и Китаю недостаёт статуса союзников С 11 по 16 декабря Россия и Китай проводят совместные командно-штабные учения «Воздушно-космическая безопасность — 2017», отрабатывающие реагирование на «случайные и провокационные удары баллистическими ракетами». Однако, как подчёркивает эксперт The Diplomat Франц-Стефан Гэди, вряд ли стоит ждать от подобного взаимодействия больших результатов, ведь Москва и Пекин всего лишь партнёры, а не полноценные военные союзники. 12 декабря 2017 Diplomat

Diplomat: Индия охладела к проекту совместного с Россией истребителя Высокопоставленные офицеры индийских ВВС заявили о том, что их ведомство хочет остановить сотрудничество с Россией по совместной разработке истребителя пятого поколения FGFA, пишет The Diplomat. По мнению издания, это заявление, скорее всего, нацелено на то, чтобы укрепить позиции Нью-Дели в проводимых с Москвой переговорах относительно этого проекта. 25 октября 2017 Diplomat

Diplomat: в России началось тестирование двигателей для нового поколения бомбардировщиков В России начались испытания нового двигателя для самолётов Ту-160М2, сообщает The Diplomat. Благодаря новым двигателям НК-32 серии 02 модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М2 получат гораздо больше возможностей, в том числе большую дальность полёта, заявили в Министерстве обороны России. 11 октября 2017 Diplomat

Diplomat: Китай омрачит будущее российской оборонной промышленности Оборонную промышленность Российской Федерации ждёт мрачное будущее, пишет The Diplomat. Москве будет крайне нелегко удержать свои позиции на рынке вооружений: в первую очередь из-за экспорта оружия из Китая, который стремительно догоняет Россию в вопросах технологии и надёжности военной продукции, отмечает японское издание. 5 сентября 2017 Diplomat

Diplomat: Россия оснастит тихоокеанские подлодки новыми крылатыми ракетами Российский Тихоокеанский флот заменит на атомных подводных лодках устаревшие ракеты «Гранит» на более современные ракеты «Калибр», которые показали хорошие результаты в ходе сирийского конфликта, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов. Также российские подлодки будут оснащены новыми системами навигации и жизнеобеспечения, добавил чиновник. 5 июня 2017 Diplomat

Diplomat: японцы разочарованы, что Абэ никак не вернёт им Курилы Несмотря на то что премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал свои переговоры с Владимиром Путиным «успехом», японцы отнеслись к ним с «разочарованием», так как речи о возвращении Курильских островов не шло, пишет The Diplomat. Кроме того, ввиду ухудшения отношений между США и Россией инициативы Абэ по сближению с Москвой «рискованны», поскольку Токио вынужден во всём поддерживать Вашингтон, отмечает издание. 26 мая 2017 Diplomat

Diplomat: новые российские боевые ледоколы заставят США призадуматься Новые российские патрульные ледоколы проекта 23550 «Иван Папанин» будут иметь на вооружении не только лёгкие орудия, но и крылатые ракеты, уверен командующий Береговой охраной США. Как отмечает Diplomat, такое предположение заставит американские войска изменить взгляды на собственные ледоколы. 25 мая 2017 Diplomat

Diplomat: Москва протянула руку «Талибану» из ненависти к ИГ Издание The Diplomat заявляет о сотрудничестве России со своим бывшим врагом — террористической группировкой «Талибан» в Афганистане. Для сближения Москвы и талибов автор статьи называет несколько причин, среди которых борьба с общим врагом в лице «Исламского государства» и прекращение наркотрафика из Афганистана. 15 февраля 2017 Diplomat

Diplomat: Россия обогнала Китай и Кубу в дружбе с КНДР Россия заняла первое место среди «наиболее дружественно настроенных к КНДР стран», пишет The Diplomat со ссылкой на данные северокорейских СМИ. Несмотря на критику «воинственной внешней политики Пхеньяна», Москва заключила с Северной Кореей ряд крупных сделок и смягчила её экономическую изоляцию. Если же в ближайшем будущем Кремлю удастся добиться сотрудничества ещё и с Южной Кореей, то он станет влиятельным игроком во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе, отмечает издание. 14 февраля 2017 Diplomat

Diplomat: налаживая отношения с Филиппинами, Россия пытается закрепиться в регионе Два российских судна, противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома», прибыли на Филиппины с четырёхдневным визитом доброй воли, сообщает The Diplomat. По мнению издания, Москва налаживает контакты с Манилой, чтобы укрепить своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 5 января 2017 Diplomat