Diplomat: Белоруссия войдёт в состав ШОС на саммите в Астане

Ожидается, что в саммите ШОС в Астане примет участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Diplomat. Официальное вступление Белоруссии расширяет организацию до 10 участников и полностью подтверждает роль ШОС как представителя нового миропорядка. Китай уже заявил, что этот саммит откроет новую главу сотрудничества и внесёт вклад в безопасность, стабильность, развитие и процветание всех стран.

3-4 июля Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) соберётся в столице Казахстана Астане на ежегодный саммит. После виртуального мероприятия в 2023 году за очным саммитом будут пристально следить, тем более что в состав организации официально войдёт Белоруссия. Тем самым ШОС расширится до 10 членов, пишет Diplomat.

Присоединение Белоруссии «полностью подтверждает роль ШОС как многостороннего представителя «нового международного порядка», за который выступают Китай и Россия», — утверждает аналитик и координатор проектов в Меркаторском институте китайских исследований Ева Сейверт.

Белорусский президент Александр Лукашенко недавно поблагодарил Россию за поддержку стремления страны вступить в ШОС во время недавнего визита в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ожидается, что он примет участие в саммите.

Как напоминает издание, ШОС возникла благодаря «Шанхайской пятерке» в 1996 году, когда в неё вошли Китай, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В последующие годы регулярные саммиты ШОС расширялись, охватывая всё более широкий круг вопросов, выходящих за рамки границ и безопасности. В 2001 году ШОС была официально учреждена с включением Узбекистана и смещением акцента на региональную безопасность с акцентом на Афганистан и борьбу с терроризмом.

Некоторые комментаторы, особенно китайские, пишут оптимистичные отзывы о саммите, называя его «значительным событием с далеко идущими последствиями для региональных и глобальных дел». Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил 1 июля: «Китай верит, что этот саммит ШОС поможет достичь большего консенсуса, откроет новую главу сотрудничества и внесёт вклад в безопасность, стабильность, развитие и процветание всех стран и в построение сообщества с общим будущим для человечества».