Сокращение закупок российского газа в 2022 году привело к сокращению производств удобрений в ЕС. Возникший на рынке дефицит был закрыт поставками из России. Der Spiegel пишет, что теперь европейские производители удобрений пытаются напугать ЕС попаданием в зависимость от поставок из авторитарных России и Белоруссии, а сами переносят производства в США и Китай.

Из-за конфликта на Украине и прекращения российских поставок газа Европа пережила сокращение производств удобрений, а потом попала в зависимость от экспорта из России. К настоящему времени европейские аграрии снова имеют доступ к важнейшим удобрениям, «причём за счёт потока дешёвого импорта удобрений из России», — пишет Der Spiegel.

Происходящим недовольны европейские производители удобрений. «Они предупреждают, что российские демпинговые цены могут уничтожить местное производство и сделать сельское хозяйство ЕС постоянно зависимым от удобрений из России». Они добавляют, что тем самым создаётся угроза «продовольственной безопасности» ЕС.

Пётр Цингр из SKW Stickstoffwerke Piesteritz считает, что российские производители смогли завоевать рынок Европы, так как имеют слишком дешёвый газ. «Российские производители платят семечки за природный газ по сравнению с европейскими производителями». Чтобы понять значение цены на газ для производства удобрений, будет достаточно сказать, что для SKW Stickstoffwerke Piesteritz они составляют до 80% всех производственных расходов. «Нас сейчас завалили удобрениями из России», — жалуется Цингр.

Согласно данным европейской статистики, почти треть удобрений, используемых в Европе, приходится сейчас на Россию. «Дешёвые поставки из России подрывают усилия по возобновлению мощностей в ЕС». Немецкий BASF, например, сократил производство в Европе и переносит его в США и Китай, Цингр из SKW Stickstoffwerke Piesteritz полает, что его предприятие пойдёт поэтому же пути «рано или поздно».

Его компания ведёт переговоры о возможности устройства завода по производству аммиака в Соединённых Штатах, где «нас можно будет снабжать гораздо более дешёвым природным газом и электричеством и субсидировать в рамках Закона о снижении инфляции», — объясняет Цингр Der Spiegel. По мнению Цингра, без производства удобрений внутри ЕС блок будет всё больше попадать в зависимость от авторитарных поставщиков, таких как Россия и Белоруссия.