N-TV: «не уйдём из важнейшего сельскохозяйственного региона мира» — немецкий производитель продолжает поставки техники в Россию

Россия слишком важный рынок и компания CLAAS «не хочет и не может» его потерять. Фирма надеется продавать сельскохозяйственные машины на российском рынке и в будущем, сообщает N-TV. При этом глава компании подчёркивает правильность изъятия сельского хозяйства из-под санкций, так как от этого зависит продовольственная безопасность мира.

Немецкий производитель сельскохозяйственной техники CLAAS продолжает поставки в Россию несмотря на западные санкции. Ян-Хендрик Мор, глава компании, обосновывает решение своей фирмы тем, что она несёт ответственность за «мировое снабжение продовольствием». «Мы не можем и не хотим уйти из одного из важнейших сельскохозяйственных регионов мира», — цитирует Мора телеканал N-TV. «Миллионы людей в мире голодают», но «с помощью наших машин мы вносим вклад в глобальное снабжение продовольствием», — продолжает бизнесмен.

CLAAS в настоящее время поставляет в России уборочные машины, которые не попали под западные санкции, но вынужден был прекратить поставки тракторов. Евросоюз считает, что тракторы относятся к «продуктам двойного назначения» и могут быть использованы в конфликте на Украине. Сам Мор считает верным решением, что «сельскохозяйственная техника хотя бы частично освобождена от санкций, как и фармацевтика и медицинская техника».

Глава концерна CLAAS разочарован решением России выйти из Черноморской зерновой инициативы. Оно, по его мнению, «изменит товарные потоки и цены» и поэтому ударит по «беднейшим из беднейших». При этом он считает, что «меньше всего от этого пострадает Россия, где пшеница в изобилии» и только «минимально заденет Европу, так как мы сохраняем покупательскую способность, чтобы покупать продукты у других».

Ян-Хендрик Мор также отмечает «очевидное» и «разрушительное» влияние изменения климата на сельское хозяйство. Оно страдает от быстро чередующихся засух и сильных осадков. По его мнению, такого «явления ранее не существовало». N-TV напоминает, что производство фирмы CLAAS расположено в Восточной Вестфалии, и обеспечивает работой 12 тыс. человек. Оборот компании за финансовый год 2021/2022 составил €4,9 млрд.