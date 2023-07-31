Times: «суровые санкции» Лондона не мешают британским компаниям сотрудничать с Москвой

После начала спецоперации на Украине власти Соединённого Королевства объявили, что собираются наказать Россию, введя против неё ранее невиданные экономические ограничения. Но британские производители не спешат сворачивать деловые отношения со страной и поставляют ей оборудование, необходимое для её добывающей промышленности, пишет The Times.

Несмотря на её «агрессию», британские производители продолжают поставлять в Россию ключевое промышленное оборудование. Об этом свидетельствуют данные, полученные The Times и исследовательской группой Data Desk.

После начала спецоперации многие британские предприятия быстро свернули свои деловые отношения с Москвой. Власти Соединённого Королевства ввели «широкие» ограничения на материалы, которые могут экспортироваться в Россию, сосредоточив внимание на областях, приносящих стране наибольший доход, напоминает издание.

Лондон объявил эти ограничения «самыми суровыми экономическими санкциями, когда-либо наложенными на крупную экономику». Но, судя по информации The Times, британским компаниям по-прежнему разрешено экспортировать товары, имеющие большое значение для российской добывающей промышленности.

Строительная компания Hill & Smith уверяет своих инвесторов, что её контакты с Россией сведены к минимуму. В отчёте за прошлый год фирма заявила, что у неё «в настоящий момент нет прямых клиентов или поставщиков» из оказавшейся под западными санкциями страны.

Но, по данным издания, одна из её индийских дочек Bergen Pipe Supports Private Limited, продолжает поставлять трубные опоры российской компании «Арктик СПГ 2». Причём их продажа составляла значительную часть экспортной торговли этого филиала Hill & Smith с момента начала российско-украинского конфликта, утверждается в статье.

Другие компании, базирующиеся в Британии, также, по-видимому, поставляют России оборудование, которое может поддерживать её ведущие отрасли. Dunlop Oil & Marine, базирующаяся в Гримсби и принадлежащая немецкому многонациональному производителю автомобильных запчастей Continental, поставляет Каспийскому трубопроводному консорциуму, в число акционеров которого входит «ЛУКОЙЛ» и «Транснефть», шланги для перекачки нефтепродуктов, подчёркивает The Times.

Издание также выделяет ещё одного поставщика — небольшую компанию Ion Science, расположенную в Кембриджшире, которая позиционирует себя как ведущего производителя газовых датчиков. Согласно экспортным данным, она поставляет «электронные устройства для использования в металлургической промышленности» в Россию через Мальту.

Между тем параллельное исследование, опубликованное Йельской школой менеджмента, выявило пять крупных британских компаний, которые продолжают вести бизнес в России. Причём четыре из них заняты в промышленном, энергетическом или телекоммуникационном секторах.

По словам издания, Petrofac, JKX и FS Mackenzie отказались присоединиться к корпоративному бойкоту в отношении Москвы. А Antal International, глобальная фирма по подбору персонала, по-прежнему занимается набором сотрудников на всевозможные должности от имени российских клиентов.

Телекоммуникационная компания BT Group решила сохранить отношения с «Ростелеком». Она мотивировала своё решение опасениями, что отказ будет означать, что люди в Великобритании больше не смогут звонить в Россию, поясняет The Times.

Гигант лёгкой промышленности Unilever, которому принадлежат бренды Dove, Ben & Jerry’s и Marmite, оказался ниже в списке Йельского университета, чем остальные компании. Но его всё равно широко критикуют за нежелание покидать Россию, подчёркивает издание.

Генеральный директор Unilever Хайн Шумахер сказал, что продолжение работы в России оказалось «наименее плохим» вариантом для компании. На его взгляд, отказ от бизнеса «может привести к его национализации, учитывая все последние события», заключает The Times.