Berliner Zeitung: немецкий автоконцерн понёс €400 млн убытков от закрытия бизнеса в России
В середине мая стало известно, что автоконцерн Volkswagen близок к завершению сделки по продаже своей фабрике в Калуге. Однако, цена и детали сделки были «до сих пор лишь предположениями». Теперь же в бизнес-отчёте компания подтвердила, что сумма сделки составила всего €125 млн, пишет Berliner Zeitung.
Немецкая газета констатирует, что условия сделки «соответствуют ранним требованиям правительства России», которое установило максимальную планку в €125 млн за всё имущество концерна в России. По условиям сделки новый владелец получит не только завод в Калуге, но и организационные структуры по импорту и послепродажному обслуживанию таких марок, как Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati. Кроме этого, покупатель получит складские помещения и компании по лизингу, страхованию и кредитованию принадлежавшие немецкому автогиганту.
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