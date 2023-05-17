FAZ: Volkswagen уходит из России с потерями и без возможности вернуться

Москва, наконец, дала зелёный свет немецкому автомобильному концерну Volkswagen на продажу фабрики в Калуге, сообщает Frankfurter Allgemeine. Покупателем станет одна из российских компаний. Эта сделка, однако, не компенсирует автогиганту значительные вложения в завод, отмечает газета.
После долгого периода неопределённости компания Volkswagen близка к продаже своего завода в Калуге. Правительство России также дало согласие на сделку, и, как сообщает Frankfurter Allgemeine, уже в эту пятницу могут быть подписаны необходимые для продажи документы. Покупателем стала группа компаний Avilon.
Предварительно речь идёт о €125 млн за фабрику в Калуге и остальное имущество дочерней компании Volkswagen в России. Калужский завод являлся важнейшим активом автогиганта в России. Его ввели в эксплуатацию в 2007 году, и концерн инвестировал сюда более €1 млрд, что означает: потери компании из-за ухода из России будут значительными.
Кроме того, Volkswagen не стал договариваться о возможности обратного выкупа завода, как это сделали Mercedes и Renault, и тем самым не сохранил для себя возможность вернуться в Россию в будущем. По информации Frankfurter Allgemeine, новый владелец завода планирует собирать автомобили совместно со своими китайскими партнёрами.
Решение о продаже фабрики в Калуге Volkswagen принял ещё в прошлом году. Процесс занял больше времени, чем ожидалось, так как конкурирующий участник торгов, группа «ГАЗ», торпедировал продажу завода группе компаний Avilon судебным иском. «ГАЗ» связывают с австрийским предпринимателем Зигфридом Вольфом, который также выкупил завод автокомпонентов Schaeffler в России. В конечном итоге судебное разбирательство было отклонено, что и позволило немецкому концерну продать свой актив, пишет немецкое издание.
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