Косово и Украина: Найдите отличия «Антитеррористическая» операция украинских войск на востоке страны привела к большей гуманитарной катастрофе, чем действия Милошевича в Косово, однако НАТО не спешит осуждать Киев, пишет Нил Кларк на сайте RT. По мнению автора статьи, Запад готов простить Петру Порошенко любые жертвы среди мирного населения, ведь главная задача президента-олигарха - передать Украину в руки МВФ и НАТО. 21 августа 2014 RT

Стивен Коэн об Украине: Линкольн не называл конфедератов террористами Чтобы понять, что происходит на Украине, американцам следует вспомнить собственную Гражданскую войну, убежден историк Стивен Коэн. В эфире RT именитый профессор рассказал об ошибках руководства США в политике по отношению к России и заметил, что своих промахов американские политики признавать не собираются и неугодные мнения слушать не любят. 15 июня 2014 RT

Филлипс: Под арестом я рассказывал солдатам, что происходит на Украине Британский журналист Грэм Филлипс, захваченный подконтрольными Киеву силами, рассказал о подробностях своего освобождения. По его словам, украинские спецслужбы допрашивали его, как шпиона, а вот обычные солдаты оказались «нормальными парнями», ставшими жертвами пропаганды. 22 мая 2014 RT

Вообразите на секунду: Россия свергает правительство Канады Двойные стандарты, которые сейчас применяют западные политики и СМИ, очень легко увидеть - достаточно взять конкретную ситуацию и поменять местами названия вовлеченных стран. Так считает журналист Нил Кларк. В своей статье для RT он попробовал представить, что бы случилось, если бы Россия действовала так, как США и их союзники по НАТО. 21 мая 2014 RT

CNN и новый «железный занавес» Телеканал CNN создает для американцев своеобразную виртуальную реальность, в которой США до сих пор являются глобальным гегемоном, убежден аналитик и ведущий RT Макс Кайзер. Однако мир, который CNN «железным занавесом» информации скрыл от жителей Америки, сильно изменился и перестал быть однополярным, считает журналист. 28 апреля 2014 RT

«Мистер Керри, давайте обсудим рупоры пропаганды Fox News, BBC и Al-Jazeera» В ответ на обвинения США в адрес телеканала RT в пропаганде независимый журналист-международник Пепе Эскобар предложил госсекретарю Джону Керри обсудить с ним пропаганду на основных международных телеканалах. По его словам, именно американские СМИ страдают однобоким освещением событий, их пугает альтернативная точка зрения. Поэтому независимые взгляды, которые излагаются в эфире РТ, политики вроде Керри объявляют пропагандой. 25 апреля 2014 RT

Британский журналист: Я сбит с толку. Кто-нибудь мне объяснит? Нил Кларк - колумнист The Guardian, Morning Star, Daily Express и многих других газет - опубликовал на сайте RT статью о двойных стандартах и противоречиях в позиции Запада. Поддерживая Майдан, западные политики не удостаивают своим вниманием протесты в Европе, а кровавое вторжение в Ирак, по их мнению, демократичнее референдума в Крыму. 17 апреля 2014 RT

Новогоднее обращение Президента России Владимира Путина В Новый год Владимир Путин отступил от традиции и поздравил россиян не из Кремля, а с Дальнего Востока, пострадавшего от наводнения. Президент призвал к единству, сплоченности и новым свершениям. Он напомнил, что 2014-й станет особенным для России, ведь в этом году страна принимает зимние Олимпийские игры. Речь президента транслировал телеканал RT. 31 декабря 2013 RT

Путин обвинил Запад в искажении христианских ценностей Западная цивилизация, изначально строившаяся на христианских ценностях, отреклась от своих корней, заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент РФ также коснулся сирийского кризиса, отметив, что применение химоружия могло быть хитрой провокацией повстанцев. 19 сентября 2013 RT

Иванов: СССР никогда не экспортировал боеголовки с зарином Глава президентской администрации Сергей Иванов, который ранее занимал пост министра обороны России, отверг обвинения Пентагона в поставках химического оружия для Дамаска. Иванов подтвердил, что ни СССР, ни РФ никогда не поставляли боеголовки с зарином за рубеж. По его мнению, боевики могли начинить зарином и использовать для химатаки старую советскую ракету из Ливии. 19 сентября 2013 RT