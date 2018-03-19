Мировые СМИ: «Путин 4.0» — ожидаемая победа с непредсказуемыми последствиями Победа Владимира Путина на президентских выборах не удивила западных журналистов — в отличие от явки российских избирателей и их общего энтузиазма. По мнению аналитиков, решительная внешняя политика Москвы в «противостоянии с агрессивным Западом» сплотила россиян вокруг действующего лидера. Впрочем, каким в итоге будет четвёртый президентский срок Путина предугадать сложно, признают СМИ. 19 марта 2018 ИноТВ

Мировые СМИ: Запад услышал послание Путина Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию вызвало много противоречивых оценок среди западных журналистов и аналитиков. Не обратив внимания на высказывания президента о внутренних проблемах России, многие стали бить тревогу по поводу «неприкрытой угрозы» новейшими вооружениями, однако другие сошлись во мнении, что Путин хотел продемонстрировать силу страны, чтобы с ней общались на равных. 2 марта 2018 ИноТВ

Charlotte Observer: американский Элизабет-Сити не станет размещать у себя памятник советским лётчикам Совет американского города Элизабет-Сити после более года предварительных одобрений изменил своё решение и проголосовал против размещения 25-тонного российского военного памятника в парке Береговой охраны США, сообщает The Charlotte Observer. Противники этого неожиданного решения совета полагают, что оно связано с «напряжёнными отношениями» между США и Россией из-за обвинений во вмешательстве последней в американские выборы президента. 1 марта 2018 Charlotte Observer

Мировые СМИ о «кремлёвском списке»: не дамоклов меч, а упущенная возможность Над российской элитой навис «дамоклов меч» — Минфин США опубликовал длинный список лиц, «приближённых Кремлю». Некоторые зарубежные СМИ увидели в этом реальную угрозу введения против этих людей санкций в будущем. Однако другие журналисты и аналитики обрушились с критикой на американские власти, указав, что список был бездумно скопирован из открытых источников и не несёт никакого смысла. 31 января 2018 ИноТВ

Новогоднее обращение Владимира Путина По традиции президент Российской Федерации выступает с праздничным обращением к согражданам и подводит итоги уходящего года. ИноТВ предлагает трансляцию выступления Владимира Путина. 1 января 2018 ИноТВ

Мировые СМИ о пресс-конференции: Путин переключился на «агитационный режим» На ежегодной пресс-конференции российский президент выглядел полным сил и не боялся отвечать на провокационные вопросы, отметили многие зарубежные издания. Во время встречи с журналистами Путин предупредил, что без него Россию может ждать хаос. Он также объявил, что в президентской гонке будет участвовать как независимый кандидат, и это, по мнению иностранных журналистов, говорит о том, что российский лидер уверен в своей победе. 15 декабря 2017 ИноТВ

Большая пресс-конференция Владимира Путина — прямая трансляция Президент Российской Федерации проводит ежегодную большую пресс-конференцию. На ней Владимир Путин отвечает на разнообразные вопросы журналистов о ситуации в стране и мире. Наш сайт предлагает прямую трансляцию этого события. 14 декабря 2017 ИноТВ

Пхёнчхан без России — мировые СМИ разобрались в «приговоре» МОК Решение МОК по отстранению России от Олимпийских игр в Пхёнчхане во всём мире восприняли неоднозначно. Некоторые спортсмены и чиновники посчитали такое наказание «суровым, но справедливым», а другие решили, что с Москвой обошлись ещё слишком мягко. Большинство экспертов признают: из-за вердикта МОК Пхёнчхан лишился одного из самых ярких лидеров. 6 декабря 2017 ИноТВ

Тихий «бип» для человека, но барабанная дробь для космонавтики — мировые СМИ вспоминают запуск «Спутника-1» 60 лет назад 4 октября 1957 года СССР запустил в космос первый в мире спутник — и США вдруг «потеряли веру в свою неуязвимость», вспоминают иностранные СМИ. Большой шаг в освоении космоса, который вывел холодную войну на новый уровень. Впрочем, проигравших в этой сфере не осталось: без «Спутника-1» и его последователей наша жизнь была бы не такой удобной. 5 октября 2017 ИноТВ

Мировые СМИ: референдум Каталонии — «сепаратистская авантюра» и вызов ЕС Референдум в Каталонии, экономическом локомотиве Испании, вызвал настоящий переполох в Мадриде, да и по всей Европе. Испугавшись «цепной реакции», многие страны ЕС вспомнили о своих «проблемных» регионах. При этом в самой Испании, где власти жёстко обошлись с жаждущими автономии, ситуация до сих пор остаётся напряжённой. 2 октября 2017 ИноТВ