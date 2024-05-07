Уверенность в будущем и вызов Западу — мировые СМИ о новом президентском сроке Путина

В ходе торжественной церемонии Владимир Путин вступил в свой пятый президентский срок. Первые слова своей речи он посвятил противостоянию с Западом, пишут мировые СМИ. Подчеркнув готовность к диалогу, поиску мира и сотрудничеству, глава Кремля также дал понять, что Россия намерена идти по собственному пути и многие страны её в этом поддерживают.

Российский президент начинает новый шестилетний срок с вызова Западу. — Reuters



Путин использовал первые минуты своего пятого срока, чтобы поблагодарить героев войны на Украине и выступить против Запада. По его словам, Россия «не отказывается от диалога с западными странами». Напротив, «выбор за ними: намерены ли они продолжать попытки сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, постоянное давление на нашу страну в течение многих лет или искать путь к сотрудничеству и миру». — Associated Press



«Вместе победим». Посвятив первые и последние слова своей инаугурационной речи войне, Владимир Путин решительно начал свой новый, пятый президентский срок под знаком противостояния не с Украиной — слишком незначительной, чтобы удостоиться даже упоминания, — но с Западом. — Le Monde



Владимир Путин вступает в очередной шестилетний президентский срок после того, как набрал на выборах в марте рекордные 87% голосов на фоне углубляющейся конфронтации с США и их союзниками, которые направили на Украину вооружения на десятки миллиардов долларов. Церемония инаугурации состоялась через день после того, как Путин приказал военным провести боевые учения с применением тактического ядерного оружия в ответ на «провокационные» заявления западных лидеров. — Bloomberg



Церемония была помпезной, хотя погода — не слишком. Глава Кремля говорил о готовности к диалогу с Западом, но в то же время подчеркнул, что Россия продолжит идти собственным курсом. — Der Tagesspiegel



После официальной инаугурации Владимир Путин может полностью сосредоточиться на достижении своих целей на Украине и укреплении необходимых союзов: у него есть надёжный тыл внутри страны и сильные сторонники в мире. После начала специальной военной операции два года назад российский президент сумел наладить тесные контакты с целым рядом стран, которые объединяет общее настороженное отношение к коллективному Западу. — The Wall Street Journal



Вступление Путина в должность раскалывает Запад. Не все страны поддались «блеску золота и роскоши» — некоторые, как и Германия, решили не отправлять своих представителей на церемонию. — N-TV



Во время своей речи Владимир Путин затронул текущую ситуацию в стране и войну на Украине. Он обещал, что Россия выйдет из этого «трудного периода», став «ещё сильнее». — BFM TV



«Мы уверенно смотрим вперёд», — подчеркнул Путин, и внешняя и внутренняя ситуация, похоже, подтверждают такие оптимистичные заверения: на Украине армия продвигается, а оборонная промышленность с поддержкой Китая работает на полную мощность. — Le Monde