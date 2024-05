В Украину продолжают вливать деньги и оружие, объясняя это тем, что в противном случае Путин вторгнется в одну из стран НАТО, пишет экс-сотрудница ЦРУ Ребекка Коффлер в статье для Newsweek. В своей колонке она подробно поясняет, почему это ложь, которая нужна лишь военной машине Вашингтона, чтобы оправдать эти траты перед налогоплательщиками.

Украину превращают в очередной Афганистан, накачивая деньгами и оружием, потому что в противном случае «Путин пройдёт по Европе и вторгнется в страну НАТО, и тогда Америке придётся встать на защиту этой страны», пишет в своей колонке для Newsweek военный эксперт и бывшая сотрудница ЦРУ Ребекка Коффлер.



По её мнению, такая позиция нужна лишь для того, чтобы военная машина Запада могла оправдать траты перед налогоплательщиками, и не более.



Путин начал СВО, чтобы не допустить вступление Украины в НАТО и сохранить буферную зону, на которую Россия опиралась в своей безопасности на протяжении веков. Ни один здравомыслящий военачальник не позволит враждебному альянсу расположиться вдоль более чем 1000 миль его границы.



При этом ни в выступлениях Путина, ни в ключевых стратегических документах России никогда не говорилось о намерении «интегрировать» страну НАТО.



Более того, Коффлер отмечает, что во время работы в ЦРУ имела доступ к самым засекреченным разведданным и среди них не было ни одного подтверждения того, что у Путина есть планы в отношении Европы за пределами постсоветских государств. Ни в одном сценарии военных учений Россия не нападает на страну, которую не считает своей буферной зоной. И подобные сценарии не рассматриваются на секретных заседаниях разведсообществ.



А если бы такие данные существовали, о них уже давно бы написали The Washington Post и The New York Times.



«Если вашингтонские элиты хотят продолжать финансировать ещё одну вечную войну, обделяя простых американцев, в то время как на нашей родине бушует инфляция, им следует найти более умное оправдание», — подытоживает Коффлер.