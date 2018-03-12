Newsweek: шестиклассник из Алабамы составил завещание на случай гибели при нападении на школу После трагических событий в школе в штате Флорида, где были убиты 17 человек, участились случаи угроз нападения на американские учебные заведения. Как сообщает Newsweek, узнав о том, что угрозы поступали и его школе, шестиклассник Джейвон Дэвис из Алабамы составил завещание на случай своей гибели. 12 марта 2018 Newsweek

Newsweek: в Миннесоте уже 30 лет действует закон, позволяющий щупать посторонних за ягодицы Власти штата Миннесота пытаются в настоящее время устранить лазейку в местном законодательстве, которая позволяла «щупать незнакомых людей за ягодицы без их согласия», сообщает Newsweek. Причём, как отмечает издание, этот закон действует в штате уже 30 лет. 11 марта 2018 Newsweek

Newsweek: самому дорогому истребителю в мире снова нужны миллиарды для модернизации Пентагон планирует потратить на обновление малозаметного истребителя F-35 дополнительные $16 млрд, пишет Newsweek. Как отмечает издание, США планируют получить часть средств на разработку нового программного обеспечения для самолёта, который уже стал самым дорогим военным проектом в истории, у своих союзников. 11 марта 2018 Newsweek

Newsweek: компании Kalashnikov USA не повезло оказаться рядом с местом массового убийства во Флориде После того как США ввели санкции против российского концерна «Калашников», компания Kalashnikov USA, которая раньше занималась лишь импортом российского оружия, запустила своё собственное производство во Флориде, пишет Newsweek. Однако после недавней трагедии в Парклэнде, компания оказалась под пристальным внимание не только из-за того, что производит автоматы АК-47, но и из-за того, что делает это неподалёку от места трагедии. 4 марта 2018 Newsweek

Newsweek: Россия и Сирия обвиняют повстанцев в нарушении гуманитарной паузы Россия и Сирия заявили, что повстанцы провели миномётный обстрел контрольно-пропускных пунктов в Восточной Гуте, тем самым нарушив первую же пятичасовую гуманитарную паузу в регионе, передаёт Newsweek. При этом на Западе ответственность за обострение гуманитарного кризиса в Сирии возлагают на проправительственные силы. 28 февраля 2018 Newsweek

Newsweek: дипломаты бьют тревогу — Польшу воспринимают как «больного человека Европы» Споры с Израилем, США и другими союзниками вокруг закона об Институте национальной памяти доказывают, что международный авторитет Польши находится на самом низком уровне со времён «бархатной революции» 1989 года. К Варшаве перестали прислушиваться даже ближайшие партнёры, — говорится в открытом письме бывших польских послов, которое опубликовало издание Newsweek. 7 февраля 2018 Newsweek

Newsweek: разочарованным американцам в ИГ доверяли только уборку и готовку Исследователи Университета Джорджа Вашингтона установили, что американских рекрутов в ИГ ценят меньше, чем их европейских соратников. Примкнувшие к террористам выходцы из США быстро разочаровывались, пишет Newsweek. Условия жизни среди экстремистов оказывались слишком тяжёлыми, а до активных действий их не допускали, отряжая их на уборку помещений, приготовление еды и присмотр за больными. 6 февраля 2018 Newsweek

Newsweek: в Москве британскому министру посоветовали не играть в Джеймса Бонда Россия дала совет правительству Великобритании перестать относиться к ней как к злодею из фильмов о Джеймсе Бонде, пишет Newsweek. Как отмечает журнал, причиной для такой реакции Москвы стало заявление министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона о том, что Москва способна убить тысячи людей, нанеся удар по британской инфраструктуре. 1 февраля 2018 Newsweek

Newsweek: равняясь на Путина, Орбан строит на Дунае Россию в миниатюре Восхищаясь Владимиром Путиным, венгерский премьер-министр Виктор Орбан строит на Дунае Россию в миниатюре, уверен польский журналист Михал Кацевич. В издании Newsweek он объясняет, что, нередко говоря о российском лидере, Орбан описывает собственные мечты и проблемы. Он хочет восстановить величие Венгрии, чтобы, как и Россия, она поднялась с колен, и жалуется, что его политика не находит понимания. 27 января 2018 Newsweek

Newsweek: судя по активности в интернете, Путин никуда не уйдёт до своего столетия Неизвестные интернет-пользователи зарегистрировали адреса сайтов с именем российского лидера Владимира Путина и датами следующих четырёх президентских выборов в России — Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и Putin2048.ru, пишет Newsweek. Как подчёркивается в материале журнала, если Владимира Путина действительно изберут на выборах 2048 года, у России будет столетний президент. 20 января 2018 Newsweek