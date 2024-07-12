Newsweek: Нью-Гэмпшир присоединился к списку штатов, выступающих за выход из США

Движение за независимость штата Нью-Гэмпшир объявило о своём стремлении отделиться от федерального правительства США и превратить регион в независимое государство. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заявление организации NHEXIT. Нью-Гемпшир пополнил список штатов, которые также начали свои собственные движения за независимость: среди них Техас, Калифорния, Аляска, Луизиана и Флорида.
Нью-Гэмпшир объявил о присоединении к списку штатов, которые выступают за отделение от США, сообщает Newsweek. В своём заявлении движение за независимость Нью-Гэмпшира NHEXIT заявило, что оно отвергает чрезмерное влияние федерального правительства и стремится сделать штат «свободной, независимой и процветающей нацией».
«В Вашингтоне 2,5 миллиона неизбираемых бюрократов, и они ответственны за то, что привели страну на грань банкротства. Мало того, они ежегодно выкачивают деньги из кошельков налогоплательщиков, попирая права граждан Нью-Гэмпшира», — говорится в заявлении организации. «Мы должны вернуть себе наше правительство и работать над тем, чтобы гарантировать защиту прав и основных потребностей жителей Нью-Гэмпшира».
По словам лидера движения Карлы Герике, отделение от США — это «идея, время которой пришло, а также отражение разочарования, которое испытывают все представители политического спектра».
Как отмечает издание, несколько других штатов также начали свои собственные движения за независимость. Наиболее известна политическая акция Техаса TEXIT. Подобные движения за отделение от США также наблюдаются в Калифорнии, Аляске, Луизиане и Флориде.
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